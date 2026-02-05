Rauw Alejandro debutará en el cine y se unirá al elenco de "Viva La Madness"

Rauw Alejandro da un paso inesperado en su carrera y deja por un momento los escenarios para llegar a la pantalla grande. El cantante puertorriqueño debuta como actor en Viva La Madness, una ambiciosa película dirigida por Guy Ritchie que lo coloca junto a figuras de Hollywood y marca una nueva etapa en su trayectoria artística.

El cantante puertorriqueño se suma al cine internacional con Guy Ritchie. / AP

Rauw Alejandro se lanza al cine

Rauw Alejandro no solo conquista escenarios y listas de reproducción: ahora también debutará como actor en el cine. El artista puertorriqueño formará parte de Viva La Madness, una nueva película dirigida por Guy Ritchie, cineasta conocido por su estilo intenso, rápido y lleno de acción.

Este proyecto marca la primera participación de Rauw en una producción cinematográfica, ampliando su carrera más allá de la música.

El artista expande su carrera más allá de la música con su debut cinematográfico. / AP

¿De qué trata "Viva La Madness"?

Aunque los detalles de la historia se mantienen bajo reserva, Viva La Madness está basada en una novela escrita por J.J. Connolly, quien también participa en el guion junto a Guy Ritchie.

La película se perfila como un thriller cargado de acción, fiel al estilo del director, con una narrativa intensa y personajes fuertes.

Un elenco de alto perfil

Rauw Alejandro compartirá pantalla con un reparto internacional encabezado por Jason Statham, uno de los actores más reconocidos del cine de acción. El elenco también incluye a: Jason Isaacs

Vinnie Jones

Camila Mendes

Ben Foster

Jonny Lee Miller

Babs Olusanmokun

Rauw Alejandro compartirá pantalla con Jason Statham en su primer filme. / AP

La producción comenzó en enero de este 2026 y su distribución estará a cargo de Black Bear en Estados Unidos y Amazon MGM Studios a nivel internacional.

Un nuevo paso en su carrera artística

El debut de Rauw Alejandro en el cine llega en un momento clave de su trayectoria. El cantante ha cosechado éxito internacional con su música, ha sido ganador del Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones al Grammy, además de realizar giras mundiales con llenos totales. Ahora, su incursión en el cine lo coloca en una nueva etapa creativa, siguiendo los pasos de otros artistas latinos que han logrado cruzar de la música a la actuación.