Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”

Instagram está desarrollando una función que permitirá a cualquier usuario eliminarse de la lista de “Mejores Amigos” de otra persona sin tener que pedirlo ni depender del creador de esa lista. Actualmente, si alguien te agrega a su grupo de “Mejores Amigos” —que permite ver contenido exclusivo— no puedes salir de ahí por tu cuenta; solo la otra persona puede retirarte.

Este cambio busca dar mayor control sobre tu experiencia y privacidad en la red social, ya que las listas de “Mejores Amigos” ahora se usan no solo para Stories, sino también para Reels y publicaciones exclusivas.

Los usuarios podrán eliminarse de “Mejores Amigos” sin pedir permiso. / Pixabay

¿Te agregaron a “Mejores Amigos” y ya no quieres estar ahí?

Instagram está trabajando en una actualización que muchos usuarios llevaban tiempo esperando: la posibilidad de salir de una lista de “Mejores Amigos” sin depender de la otra persona.

Hasta ahora, si alguien te incluía en su lista, no había forma de salir por tu cuenta. Con este cambio, tú decides si quieres seguir viendo ese contenido o no.

La nueva opción dará más control y privacidad en Instagram. / iStock

¿Qué va a cambiar en Instagram?

La función permitirá que cualquier usuario pueda eliminarse voluntariamente de una lista de “Mejores Amigos”, una opción que hoy no existe dentro de la app.

Este ajuste no solo impactará las historias, sino también los Reels y publicaciones exclusivas, que ahora también pueden compartirse solo con ese grupo.

Instagram confirmó que la herramienta está en desarrollo, aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento.

La función aún no tiene fecha oficial de lanzamiento. / iStock

¿Cómo podrás salirte de 'Close Friends'?

Aunque aún no está activa, esto es lo que se sabe hasta ahora: Podrás salir de una lista de “Mejores Amigos” directamente desde Instagram.

La app mostrará un mensaje de confirmación antes de hacerlo.

Una vez fuera, dejarás de ver el contenido exclusivo de esa lista.

Si quieres volver a entrar, el creador tendrá que agregarte otra vez. Todo el proceso será discreto y sin notificaciones incómodas.

Usuarios tendrán mayor control sobre el contenido que consumen en Instagram. / iStock

Las listas de “Mejores Amigos” existen desde 2018 y fueron creadas para compartir contenido más personal. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más visibles y frecuentes, y no todos los usuarios se sienten cómodos formando parte de ellas. Esta actualización apunta a algo clave: más control sobre tu experiencia y tu privacidad, sin tener que pedir favores ni explicar razones.