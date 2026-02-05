Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”

Instagram prepara una función para salir de las listas de “Mejores Amigos”. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:07 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Instagram trabaja en una nueva función que dará más control a los usuarios para salirse por su cuenta de las listas de “Mejores Amigos” sin pedir permiso al creador.

Instagram está desarrollando una función que permitirá a cualquier usuario eliminarse de la lista de “Mejores Amigos” de otra persona sin tener que pedirlo ni depender del creador de esa lista. Actualmente, si alguien te agrega a su grupo de “Mejores Amigos” —que permite ver contenido exclusivo— no puedes salir de ahí por tu cuenta; solo la otra persona puede retirarte.

Este cambio busca dar mayor control sobre tu experiencia y privacidad en la red social, ya que las listas de “Mejores Amigos” ahora se usan no solo para Stories, sino también para Reels y publicaciones exclusivas.

Los usuarios podrán eliminarse de “Mejores Amigos” sin pedir permiso. / Pixabay

¿Te agregaron a “Mejores Amigos” y ya no quieres estar ahí?

Instagram está trabajando en una actualización que muchos usuarios llevaban tiempo esperando: la posibilidad de salir de una lista de “Mejores Amigos” sin depender de la otra persona.

Hasta ahora, si alguien te incluía en su lista, no había forma de salir por tu cuenta. Con este cambio, tú decides si quieres seguir viendo ese contenido o no.

La nueva opción dará más control y privacidad en Instagram. / iStock

¿Qué va a cambiar en Instagram?

La función permitirá que cualquier usuario pueda eliminarse voluntariamente de una lista de “Mejores Amigos”, una opción que hoy no existe dentro de la app.

Este ajuste no solo impactará las historias, sino también los Reels y publicaciones exclusivas, que ahora también pueden compartirse solo con ese grupo.

Instagram confirmó que la herramienta está en desarrollo, aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento.

La función aún no tiene fecha oficial de lanzamiento. / iStock

¿Cómo podrás salirte de 'Close Friends'?

Aunque aún no está activa, esto es lo que se sabe hasta ahora:

  • Podrás salir de una lista de “Mejores Amigos” directamente desde Instagram.

  • La app mostrará un mensaje de confirmación antes de hacerlo.

  • Una vez fuera, dejarás de ver el contenido exclusivo de esa lista.

  • Si quieres volver a entrar, el creador tendrá que agregarte otra vez.

Todo el proceso será discreto y sin notificaciones incómodas.

Usuarios tendrán mayor control sobre el contenido que consumen en Instagram. / iStock

Las listas de “Mejores Amigos” existen desde 2018 y fueron creadas para compartir contenido más personal. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más visibles y frecuentes, y no todos los usuarios se sienten cómodos formando parte de ellas.

Esta actualización apunta a algo clave: más control sobre tu experiencia y tu privacidad, sin tener que pedir favores ni explicar razones.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tecnología
Últimos videos
Lo Último
15:34 ¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
15:25 ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
15:15 Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
15:10 Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
15:07 Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
14:54 ¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
14:48 Kristin Cabot, de ser exhibida en concierto de Coldplay a dar conferencias para hablar de su caso
14:48 Corea del Sur elige Chivas Verde Valle como su campamento base rumbo al Mundial 2026
14:39 ¿Quién es Lucila Mariscal, la famosa comediante mexicana que ahora vive en un asilo?
14:35 ¿Cristiano Ronaldo se va de Arabia? El lusitano vuelve a estar fuera de la convocatorio del Al-Nassr
Tendencia
1
Contra ¡Alerta! Estafa del “pañuelazo” deja sin Pensión Bienestar a adultos mayores
2
Contra ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
3
Opinión Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
4
NFL ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
Te recomendamos
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Beisbol
05/02/2026
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo
Futbol
05/02/2026
¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Contra
05/02/2026
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Contra
05/02/2026
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
Contra
05/02/2026
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
Futbol
05/02/2026
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?