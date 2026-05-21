VIDEO: Policías de Chiapas son grabados torturando a dos hombres

La difusión de videos en redes sociales donde presuntos agentes de seguridad de Chiapas aparecen torturando a dos detenidos provocó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la detención de 10 funcionarios, entre ellos policías y personal ministerial.

En las grabaciones se observa a hombres sometidos mientras varios elementos les colocan bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos. Los hechos habrían ocurrido durante un operativo realizado el pasado 14 de marzo de 2026 en Tuxtla Gutiérrez.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, condenó públicamente lo ocurrido y pidió actuar contra los responsables. “En Chiapas se deben respetar los derechos humanos”, señaló el mandatario estatal.

La Fiscalía de Chiapas abrió una investigación tras la difusión de grabaciones donde policías presuntamente asfixian a detenidos con bolsas de plástico. / RS

¿Qué muestran los videos de la presunta tortura en Chiapas?

Los videos difundidos muestran a varios hombres armados, algunos con uniformes de la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad, sometiendo a dos personas detenidas.

En una de las grabaciones se aprecia cómo a un hombre sentado en lo que aparantemente es un gimnasio improviado, le colocan una bolsa transparente en la cabeza; en otro momento, otro detenido es asfixiado sentado en un sofá con una bolsa negra mientras los agentes se ríen.

En las grabaciones se observa a presuntos agentes de seguridad sometiendo a dos hombres detenidos. / RS

Fiscalía de Chiapas confirma investigación y captura de funcionarios

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la dependencia abrió una carpeta de investigación y designó un grupo especial del Ministerio Público para esclarecer los hechos. El funcionario señaló que ya fueron identificadas varias de las personas que aparecen en los videos. “Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba”, declaró Llaven Abarca al informar sobre las investigaciones.

Autoridades estatales confirmaron la detención de 10 funcionarios presuntamente relacionados con los actos de tortura captados en video. / FGE CHIAPAS