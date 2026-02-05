Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl

Bad Bunny derrocha amor por México. Previo al fin de semana en el que realizará lo que seguramente será el show más importante de su carrera, Benito Antonio Martínez Ocasio no se olvidó de sus fanáticos tricolores y gritó “¡Viva México!” en medio de su conferencia de prensa del Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Benito Antonio Martínez Ocasio no ocultó su conexión con México durante el encuentro con la prensa internacional./ AP

Y es que, ¿cómo no quererlo en México?, si el Conejo Malo no oculta el gran amor que siente por el país tricolor, uno de los primeros lugares que le abrió las puertas, que lo vio crecer y al que ahora le regresa ese cariño, previo a convertirse en el primer cantante en realizar un show completamente en español en el Super Bowl.

Desde que apareció en el lugar de la conferencia, los medios tricolores le hicieron sentir su presencia con comentarios que le robaron risas al puertorriqueño. “Hazme un hijo”, se escuchó entre la multitud, provocando que Benito soltara la carcajada y pidiera tranquilidad entre bromas.

Mientras el evento avanzaba, los halagos continuaban y, aunque le pedían hablar en español, el protocolo estaba pactado para que el artista de la isla contestara únicamente en inglés. Eso sí, cuando le pidieron: “Salúdame y a mi mamá también”, Bad Bunny se rió y reconoció que esos comentarios solo podían venir de un país, por lo que expresó: “¡Viva México!”, para luego proceder a saludar: “Saludos a tu mamá y a la de todo el mundo”.

Bad Bunny arrancó risas en la conferencia del Super Bowl al responder a comentarios de la prensa mexicana./ Mario Guzmán

Sin duda, el autor de éxitos como “DTmF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “Safaera” tiene una conexión muy especial con México, país en el que recientemente se presentó y donde ofreció ocho conciertos históricos, dejando momentos memorables como su reunión con J Balvin.

Bad Bunny se ha convertido en el artista hispano más importante de la historia, siendo el más escuchado del mundo durante cuatro años consecutivos y conquistando países donde no se habla español, como China.

El cantante puertorriqueño reafirmó el vínculo especial que mantiene con el público mexicano./ Mario Guzmán

Además, el nacido en Bayamón acaba de conquistar tres premios Grammy, incluido Álbum del Año, marcando un hito al ser el primer ganador de la categoría con un disco en español.

Este domingo 8 de febrero, Benito Martínez seguirá haciendo historia al ser uno de los pocos artistas que se han presentado dos veces en el Super Bowl. La primera fue en el Super Bowl LIV, como invitado de Jennifer Lopez y Shakira; ahora tomará el escenario en solitario y lo hará completamente en español.

El artista originario de Bayamón se alista para uno de los momentos más importantes de su carrera musical./ AP

SIGUE LA NFL EN DAZN