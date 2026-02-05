Cruz Azul presentó la reapertura de sus academias inferiores: 'Una nueva era'

Cruz Azul anunció de manera oficial la reapertura de sus academias, marcando el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de talento para la institución celeste dentro del futbol mexicano. El proyecto representa un paso clave en la reestructuración de las Fuerzas Básicas del club, que no contaban con academias oficiales desde el año 2020

El anuncio se realizó con la presencia de Antonio Reynoso, director administrativo de La Noria, así como de Joel Huiqui, exjugador del club y actual integrante del proyecto deportivo, quienes respaldaron el arranque de esta iniciativa enfocada en la formación integral de futbolistas.

Reunión de Cruz Azul con gobierno de la CDMX |

Comienzo de la nueva era celeste

Durante la presentación, el club destacó que la reapertura de las academias simboliza “el comienzo de una nueva era” en sus Fuerzas Básicas, reafirmando el compromiso de Cruz Azul con la detección y el desarrollo de jóvenes talentos tanto en la rama varonil como femenil.

Tras varios años de investigación, planeación y desarrollo, la institución cementera aseguró que el proyecto fue diseñado con una visión a largo plazo, con el objetivo de fortalecer la identidad del club desde sus cimientos y construir una cantera competitiva y sostenible.

Presentación academias de Cruz Azul | X:@CruzAul

Las Academias Oficiales de Cruz Azul buscan captar talento no solo dentro del territorio nacional, sino también fuera de México, ampliando el alcance del club y posicionándolo como un referente en la formación de jugadores a nivel internacional.

Cruz Azul Hidalgo fue presentada como la primera sede de este ambicioso plan, que servirá como punto de partida para la expansión de las academias en distintas regiones, con metodologías unificadas y alineadas al modelo deportivo de la institución.

La directiva subrayó que estas academias no solo estarán enfocadas en el rendimiento deportivo, sino también en la formación humana y académica de los jóvenes, apostando por un desarrollo integral que refleje los valores históricos del club.

Con este anuncio, Cruz Azul reafirma su apuesta por el futuro y por la construcción de nuevas generaciones de futbolistas, enviando un mensaje claro de unidad y esperanza a su afición: juntos, el proyecto celeste vuelve a mirar hacia adelante.