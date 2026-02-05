Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Uriel Antuna, el jugador número 17 en militar para tres de los cuatro grandes de México

Uriel Antuna previo al partido de Pumas contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Uriel Antuna | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 14:30 - 05 febrero 2026
El 'Brujo' entró en una lista que aunque se llame selecta, para algunos es de infortunio

Uriel Antuna se convirtió en nuevo refuerzo de Universidad Nacional, movimiento que marcó un nuevo capítulo en su carrera tras un paso breve y poco exitoso por Tigres. La llegada del 'Brujo' a Pumas no solo representa una revancha deportiva, sino que también lo coloca dentro de un grupo muy exclusivo en el futbol mexicano.

Con este fichaje, Antuna ingresó al selecto club de futbolistas que han defendido al menos tres de los cuatro grandes de México: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Un logro poco común que lo posiciona dentro de una lista histórica en la Liga MX.

Uriel Antuna debutó con Pumas | IMAGO7

Uriel Antuna y su lugar en la historia de los cuatro grandes

El extremo mexicano se suma a una lista integrada por solo 17 jugadores que lograron vestir las camisetas de tres grandes del balompié nacional. Antes de llegar a Pumas, Antuna ya había pasado por Chivas y Cruz Azul, siendo campeón de liga con La Máquina, lo que da mayor peso a su trayectoria.

Este hito no es menor, ya que cambiar de camiseta entre clubes históricamente rivales suele generar polémica entre aficiones. Sin embargo, el rendimiento deportivo y la experiencia suelen ser factores determinantes para que estos movimientos se concreten.

Uriel Antuna | IMAGO7

¿Quiénes son los jugadores que lograron jugar en tres grandes?

Entre los pioneros aparece Enrique Vázquez del Mercado, arquero que defendió los arcos de Chivas, América y Pumas. A él se suma Javier Sánchez Galindo, histórico de Cruz Azul que también militó en Chivas y América, así como Luis Flores, surgido en Pumas y con paso por Cruz Azul y Chivas.

Nombres legendarios como Carlos Hermosillo, ídolo celeste, también figuran tras jugar en América, Cruz Azul y Chivas. La lista continúa con futbolistas como Pedro Pineda, Luis García Postigo, Israel López y Francisco ‘Maza’ Rodríguez, quienes dejaron huella en al menos tres de los equipos más grandes del país.

Carlos Hermosillo | MEXSPORT

Otros jugadores destacados son Israel Castro, recordado por su gol al Real Madrid con Pumas, Juan Francisco Palencia, ícono del rock y el futbol, y Gonzalo Pineda, todos con presencia en tres grandes. A ellos se suman Erick ‘Cubo’ Torres, Adrián Aldrete, Alejandro Mayorga y Jesús Molina, completando una lista que mezcla talento, polémica y constancia.

La llegada de Uriel Antuna a Pumas lo coloca ahora junto a estos nombres históricos, con la oportunidad de escribir su propio capítulo en el club universitario. Más allá de las críticas o expectativas, el 'Brujo' ya aseguró su lugar dentro de una élite que pocos futbolistas mexicanos han logrado integrar.

Jesús Molina | MEXSPORT
