El Al Nassr FC recibirá al Al Ittihad en un importante encuentro correspondiente a la Liga Profesional Saudí. El partido está programado para el 6 de febrero de 2026 a las 11:30 horas. El escenario de este enfrentamiento será el estadio Al-Awwal Park, donde el equipo local buscará aprovechar el factor cancha para sumar tres puntos vitales.

Cristiano Ronaldo con afición del Al Nassr l X:AlNassrFC_EN

El Al Nassr FC ocupa actualmente la tercera posición en la Liga Profesional Saudí con 46 puntos tras 19 partidos disputados y muestra un gran poder ofensivo con 49 goles a favor y solo 18 en contra. Por su parte, el Al Ittihad se encuentra en el sexto lugar con 34 puntos en el mismo número de encuentros, al haber anotado 34 goles y recibido 23. La diferencia de 12 puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los visitantes si quieren acercarse a los puestos de privilegio, mientras que una victoria local consolidaría al Al Nassr en la zona alta de la tabla.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es equilibrado con dos victorias para cada equipo y un triunfo para Al Ittihad. El encuentro más reciente se disputó el 28 de octubre de 2025 por la Copa del Rey, con victoria para Al Ittihad por 1-2 en casa del Al Nassr.

Abdullah Alkhaibari se ha consolidado como la figura destacada del Al Nassr FC en esta temporada. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego ha permitido que delanteros como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané brillen en el frente ofensivo. Por parte del Al Ittihad, Ahmed Alghamdi se ha convertido en el jugador más destacado. El delantero ha demostrado ser letal en el área rival al contribuir significativamente a los 34 goles que ha marcado su equipo en la temporada.

Cristiano Ronaldo en partido del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ittihad?

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 11:30 horas del centro de México

Transmisión: Por confirmar