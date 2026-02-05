Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

OPS alerta por sarampión en América y México lidera contagios

El brote afecta principalmente a personas no vacunadas/ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:01 - 05 febrero 2026
Esta situación ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional, debido a la rapidez con la que el virus puede propagarse

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en América, una enfermedad altamente contagiosa que había sido controlada en la región durante varios años. El organismo advirtió que el resurgimiento del virus representa un riesgo para la salud pública, especialmente en países con baja cobertura de vacunación.

México encabeza la región en contagios y defunciones por sarampión, según autoridades sanitarias./ Pixabay

De acuerdo con la información más reciente, México encabeza la lista de países con mayor número de contagios de sarampión, además de registrar el mayor número de muertes relacionadas con esta enfermedad en el continente. Esta situación ha generado preocupación entre autoridades sanitarias internacionales por la rápida propagación del virus.

México, foco del brote regional de sarampión

Las autoridades de salud han señalado que la mayoría de los casos detectados corresponden a personas que no contaban con el esquema completo de vacunación, lo que facilitó la reaparición del virus. El sarampión puede causar complicaciones graves, principalmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El sarampión ha resurgido en países de América debido a la baja cobertura de vacunación./ Pixabay

La OPS explicó que el repunte de casos está vinculado a la disminución en las tasas de vacunación registrada en los últimos años, una situación que se agravó durante la pandemia, cuando se interrumpieron campañas de inmunización y servicios médicos esenciales.

¿Por qué preocupa el regreso del sarampión?

Especialistas en salud advierten que el sarampión no solo provoca fiebre, erupciones cutáneas y malestar general, sino que puede derivar en neumonía, encefalitis e incluso la muerte. Además, una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas, lo que convierte al virus en uno de los más contagiosos del mundo.

Ante este escenario, la OPS hizo un llamado urgente a los países de la región para reforzar las campañas de vacunación, mejorar la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a las vacunas, especialmente en comunidades con rezagos históricos en salud.

Autoridades de salud llaman a reforzar la vacunación ante el brote de sarampión en la región./ Pixabay

En el caso de México, las autoridades reiteraron la importancia de completar los esquemas de vacunación infantil y exhortaron a la población adulta a revisar su cartilla de vacunación. También pidieron acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, tos, conjuntivitis o erupciones en la piel.

La OPS emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de sarampión en América./ Pixabay
