Manuel Capasso destaca la solidez defensiva del equipo previo al duelo ante Pumas
Atlas buscará prolongar su buen arranque de torneo este sábado frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Jalisco, y el defensa central Manuel Capasso enfatizó la relevancia de mantener otro juego sin goles en contra como base para el triunfo.
“Creo que el equipo tenía que pasar y demostrar que iba a tomarse el partido con todas las ganas del mundo, sabiendo lo importante del encuentro y de conseguir tres puntos. Así que nada, eso es lo que me deja más feliz de este partido. Con respecto al equipo, tener otro arco en cero más es otro logro”, señaló el zaguero.
Pensando en el enfrentamiento ante Pumas, Capasso reconoció que será un reto complicado, pero destacó que el equipo está enfocado en mantener el buen paso en el torneo y en buscar su tercer triunfo consecutivo
“Seguramente tenemos un partido súper difícil por delante, como lo son todos igual. Esperaremos el mejor Pumas posible y nos prepararemos para enfrentar a un rival súper difícil. Solo de esa manera, no hay otra forma. Nos tenemos que concentrar también en las cosas que hacemos nosotros, en seguir mejorando en nuestro juego”, agregó.
El triunfo ante Mazatlán no solo significó sumar tres puntos, sino también un impulso importante en el aspecto anímico y porcentual, ya que se trataba de un rival directo.
“Bueno, la verdad que estoy muy contento con este triunfo. Siento que era un partido súper importante para todo el grupo. Se venía especulando mucho; me lo habían preguntado en entrevistas y demás, que se consideraba un partido más sencillo por la realidad del rival y demás, y no era una preocupación porque sabía que íbamos a responder bien, pero sí era una prueba”, concluyó.