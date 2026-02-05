Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Manuel Capasso destaca la solidez defensiva del equipo previo al duelo ante Pumas

Manuel Capasso, defensor del Atlas | IMAGO7
Ricardo Olivares 17:00 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensor rojinegro destacó el buen momento de la zona baja del equipo dirigido por Diego Cocca

Atlas buscará prolongar su buen arranque de torneo este sábado frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Jalisco, y el defensa central Manuel Capasso enfatizó la relevancia de mantener otro juego sin goles en contra como base para el triunfo.

Manuel Capasso en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO7

“Creo que el equipo tenía que pasar y demostrar que iba a tomarse el partido con todas las ganas del mundo, sabiendo lo importante del encuentro y de conseguir tres puntos. Así que nada, eso es lo que me deja más feliz de este partido. Con respecto al equipo, tener otro arco en cero más es otro logro”, señaló el zaguero.

Pensando en el enfrentamiento ante Pumas, Capasso reconoció que será un reto complicado, pero destacó que el equipo está enfocado en mantener el buen paso en el torneo y en buscar su tercer triunfo consecutivo

Capasso en la Jornada 2 del Clausura 2026 | IMAGO7

“Seguramente tenemos un partido súper difícil por delante, como lo son todos igual. Esperaremos el mejor Pumas posible y nos prepararemos para enfrentar a un rival súper difícil. Solo de esa manera, no hay otra forma. Nos tenemos que concentrar también en las cosas que hacemos nosotros, en seguir mejorando en nuestro juego”, agregó.

El triunfo ante Mazatlán no solo significó sumar tres puntos, sino también un impulso importante en el aspecto anímico y porcentual, ya que se trataba de un rival directo.

“Bueno, la verdad que estoy muy contento con este triunfo. Siento que era un partido súper importante para todo el grupo. Se venía especulando mucho; me lo habían preguntado en entrevistas y demás, que se consideraba un partido más sencillo por la realidad del rival y demás, y no era una preocupación porque sabía que íbamos a responder bien, pero sí era una prueba”, concluyó.
Capasso y Camilo Vargas en Atlas | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
19:45 ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
19:18 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
19:14 "Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
19:12 ¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
19:08 Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
19:03 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
18:54 Estos autos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex: lista de vehículos exentos
18:44 ¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos
18:41 RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio
18:25 Obed Vargas quiere que su fichaje con el Atlético de Madrid lo 'acerque al Mundial'
Tendencia
1
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
2
Futbol América participará en cuadrangular internacional con Palmeiras y Corinthians
3
Futbol ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
4
Futbol Estadio Banorte se transforma rumbo al Mundial: fachada renovada, proyecto Tanque Tormenta y obras a marchas forzadas
Te recomendamos
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Futbol
05/02/2026
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Futbol
05/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Christian Horner en el garage de Red Bull durante un Gran Premio de Fórmula 1 | RED BULL
Fórmula 1
05/02/2026
"Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
NFL
05/02/2026
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
Futbol
05/02/2026
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
NFL
05/02/2026
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl