Guillermo Paiva, el delantero que Atlas estudia para cubrir la vacante de Djuka

El Atlas se encuentra en plena reconfiguración de su ataque luego de concretarse la salida de Uros Durdevic al Monterrey, situación que ha obligado a la directiva rojinegra a acelerar la búsqueda de un nuevo delantero.

En ese proceso, el nombre que ha tomado fuerza es el del paraguayo Guillermo Paiva, actual futbolista del Atlético Junior de Barranquilla.

Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17

La posibilidad de su llegada a la Liga MX ya habría tenido un primer acercamiento formal. Según reportes del periodista paraguayo Wilson González, Atlas presentó una propuesta de préstamo con opción de compra, valuada en alrededor de dos millones de dólares, con la intención de incorporar al atacante sudamericano y cubrir de inmediato la vacante en el eje del ataque.

No obstante, el panorama no es sencillo, ya que la directiva del club colombiano, por ahora, no contempla su salida y ha rechazado liberar al delantero. Incluso, renovaron el contrato de Paiva hasta 2028 en diciembre pasado.

¿Quién es Guillermo Paiva?

En el aspecto deportivo, Paiva, de 28 años, ha mantenido regularidad con Junior de Barranquilla, donde se ha convertido en un elemento frecuente en el once titular. Durante su paso por el conjunto colombiano acumula 48 partidos oficiales, con un registro de 10 goles y 6 asistencias.

El delantero paraguayo destaca por su potencia física, su habilidad para jugar de espaldas al arco y su capacidad para imponerse dentro del área, además de aportar en el juego aéreo, características que encajan con el perfil que Atlas busca para reforzar su ofensiva ante la falta de un referente natural.