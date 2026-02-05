Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guillermo Paiva, el delantero que Atlas estudia para cubrir la vacante de Djuka

Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17
Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17
Alfredo Olivarez Ramírez 12:35 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los rojinegros ya buscan reemplazo tras la salida del delantero serbio a Monterrey

El Atlas se encuentra en plena reconfiguración de su ataque luego de concretarse la salida de Uros Durdevic al Monterrey, situación que ha obligado a la directiva rojinegra a acelerar la búsqueda de un nuevo delantero.

En ese proceso, el nombre que ha tomado fuerza es el del paraguayo Guillermo Paiva, actual futbolista del Atlético Junior de Barranquilla.

Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17
Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17

La posibilidad de su llegada a la Liga MX ya habría tenido un primer acercamiento formal. Según reportes del periodista paraguayo Wilson González, Atlas presentó una propuesta de préstamo con opción de compra, valuada en alrededor de dos millones de dólares, con la intención de incorporar al atacante sudamericano y cubrir de inmediato la vacante en el eje del ataque.

No obstante, el panorama no es sencillo, ya que la directiva del club colombiano, por ahora, no contempla su salida y ha rechazado liberar al delantero. Incluso, renovaron el contrato de Paiva hasta 2028 en diciembre pasado.

¿Quién es Guillermo Paiva?

En el aspecto deportivo, Paiva, de 28 años, ha mantenido regularidad con Junior de Barranquilla, donde se ha convertido en un elemento frecuente en el once titular. Durante su paso por el conjunto colombiano acumula 48 partidos oficiales, con un registro de 10 goles y 6 asistencias.

El delantero paraguayo destaca por su potencia física, su habilidad para jugar de espaldas al arco y su capacidad para imponerse dentro del área, además de aportar en el juego aéreo, características que encajan con el perfil que Atlas busca para reforzar su ofensiva ante la falta de un referente natural.

Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17
Guillermo Paiva, delantero paraguayo que busca Atlas | IG @guiipaiva17
Últimos videos
Lo Último
15:34 ¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
15:25 ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
15:15 Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
15:10 Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
15:07 Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
14:54 ¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
14:48 Kristin Cabot, de ser exhibida en concierto de Coldplay a dar conferencias para hablar de su caso
14:48 Corea del Sur elige Chivas Verde Valle como su campamento base rumbo al Mundial 2026
14:39 ¿Quién es Lucila Mariscal, la famosa comediante mexicana que ahora vive en un asilo?
14:35 ¿Cristiano Ronaldo se va de Arabia? El lusitano vuelve a estar fuera de la convocatorio del Al-Nassr
Tendencia
1
Contra ¡Alerta! Estafa del “pañuelazo” deja sin Pensión Bienestar a adultos mayores
2
Contra ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
3
Opinión Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
4
NFL ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
Te recomendamos
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Beisbol
05/02/2026
¡Oficial! José Urquidi llega a los Piratas de Pittsburgh
Fidalgo con el jersey el Betis | IG @alvarofidalgo
Futbol
05/02/2026
¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Contra
05/02/2026
Bad Bunny grita “¡Viva México!” previo a su histórico show en el Super Bowl
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Contra
05/02/2026
Capacitación aeronáutica en México: ASA formó a más de 11 mil personas en 2025
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
Contra
05/02/2026
Instagram permitirá que los usuarios se eliminen de las listas de “Mejores Amigos”
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?
Futbol
05/02/2026
¿A qué hora y dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?