¿No vienen a México? San Francisco jugará en Australia contra Rams

Se pierden las posibilidades. La NFL anunció por medio de sus redes sociales que los San Francisco 49ers jugarán ante Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, dejando a la expectativa si podrán estar en nuestro país.

El dueño de los Niners, Jed York, comentó que su mercado y opción número uno es México, pero la realidad puede ser otra. Ahora, nuestro país tendrá que esperar para conocer a los equipos que vendrán; aunque equipo local aún apunta a ser uno de la Conferencia Nacional.

THE FIRST-EVER REGULAR SEASON GAME IN AUSTRALIA IS SET! 🇦🇺@49ers vs @RamsNFL at the Melbourne Cricket Ground. pic.twitter.com/Ae2w9ukd6J — NFL Australia & NZ (@NFLAUNZ) February 5, 2026

¿Qué pasará con México y la NFL?

Aunque muchos aficionados gambusinos perdieron esperanzas con el anuncio, aún hay esperanzas para que vengan. La logística es uno de los temas más importantes, pues dos viajes al año resulta complicado para un equipo, pero no imposible.

Los San Francisco 49ers tienen en la mente ser el equipo local en el Estadio Azteca, aunque no hay nada escrito. Aunque York fue directo en señalar su deseo y opción de estar en el ahora Banorte, viajar a un lugar tan lejano como Australia resulta complicado para el equipo de la bahía.

San Francisco | AP

Todos los enfrentamientos de NFL en nuestro país

La NFL anunció en el primer día de actividades de la semana del Super Bowl LX el regreso de la mejor liga del mundo a nuestro país, con el partido aún por confirmar. El amor entre el futbol americano y México no es reciente, pues es uno de los deportes con mayor acervo en nuestro país.

Partidos de pretemporada o exhibición

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | CDMX

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | CDMX

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Monterrey

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | CDMX

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | CDMX

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | CDMX

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | CDMX

Partidos de Temporada Regular

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

NFL en México | AP

