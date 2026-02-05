Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿No vienen a México? San Francisco jugará en Australia contra Rams

Brock Purdy, mariscal de campo franquicia de San Francisco 49ers | AP
Emiliano Arias Pacheco 12:59 - 05 febrero 2026
La NFL anunció que el conjunto de la bahía tendrá su partido internacional ante su rival del oeste

Se pierden las posibilidades. La NFL anunció por medio de sus redes sociales que los San Francisco 49ers jugarán ante Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, dejando a la expectativa si podrán estar en nuestro país.

El dueño de los Niners, Jed York, comentó que su mercado y opción número uno es México, pero la realidad puede ser otra. Ahora, nuestro país tendrá que esperar para conocer a los equipos que vendrán; aunque equipo local aún apunta a ser uno de la Conferencia Nacional.

¿Qué pasará con México y la NFL?

Aunque muchos aficionados gambusinos perdieron esperanzas con el anuncio, aún hay esperanzas para que vengan. La logística es uno de los temas más importantes, pues dos viajes al año resulta complicado para un equipo, pero no imposible.

Los San Francisco 49ers tienen en la mente ser el equipo local en el Estadio Azteca, aunque no hay nada escrito. Aunque York fue directo en señalar su deseo y opción de estar en el ahora Banorte, viajar a un lugar tan lejano como Australia resulta complicado para el equipo de la bahía.

San Francisco | AP

Todos los enfrentamientos de NFL en nuestro país

La NFL anunció en el primer día de actividades de la semana del Super Bowl LX el regreso de la mejor liga del mundo a nuestro país, con el partido aún por confirmar. El amor entre el futbol americano y México no es reciente, pues es uno de los deportes con mayor acervo en nuestro país. 

Partidos de pretemporada o exhibición

  • 1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | CDMX

  • 1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | CDMX

  • 1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Monterrey

  • 1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | CDMX

  • 1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | CDMX

  • 2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | CDMX

  • 2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | CDMX

Partidos de Temporada Regular

  • 2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

  • 2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

  • 2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

  • 2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

  • 2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

NFL en México | AP

