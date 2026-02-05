Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: Tom Brady, del amor al 'odio' con los New England Patriots

Tom Brady previo al Super Bowl LIX | AP
Axel Fernández
Axel Fernández 08:03 - 05 febrero 2026
Así fue el camino del legendario quarterback, quien ahora no apoya a los Pats ante Seattle

La historia de los New England Patriots no se puede entender sin el nombre de Tom Brady. Sin embargo, pese a formar la mayor dinastía de la NFL, el legendario mariscal de campo no tomará partido en el Super Bowl LX.

Tom Brady, ganador de seis anillos de Super Bowl con los Pats | AP

¿Qué dijo Tom Brady sobre los Patriots?

El jugador más laureado de todos los tiempos forjó su leyenda ganando seis Super Bowls con los Pats y uno más con los Tampa Bay Buccaneers. Pero al ser cuestionado sobre sus sentimientos al ver a su antiguo equipo de vuelta en el Gran Juego de la NFL, su respuesta fue de total neutralidad.

No tengo preferencias en este partido, que gane el mejor equipo

"Este es un nuevo capítulo en New England y me alegra que todos hayan recibido con entusiasmo el régimen de Mike Vrabel y a todos los jugadores increíbles que han trabajado tan duro para llevar a su equipo a esta posición", comentó.

Brady aplaude resurgir de los Patriots

Tras la salida de Tom Brady de Nueva Inglaterra, y el posterior separamiento del equipo con Bill Belichick, los buenos momentos de los Patriots parecía que serían cosa del pasado, pero esta nueva camada logró llevar a la franquicia al lugar que fue suyo durante casi 20 años.

Ese resurgir es celebrado por Tom Brady, pese a que no tomó partido de cara al Super Bowl LX, entre los bostonianos y Seattle.

Nosotros lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis, pero los Patriots están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos en New England
Tom Brady celebra tras un SB | AP

Nueva etapa para Brady: los Raiders

La postura neutral de Brady podría estar relacionada con su nuevo rol como propietario minoritario de Las Vegas Raiders. Dicha franquicia posee la primera selección global del Draft 2026, y se especula que podrían elegir al mariscal de campo Fernando Mendoza, quien recientemente se coronó campeón universitario con la Universidad de Indiana.

Tom Brady, Mark Davis y John Spytek | @ToneDigz
