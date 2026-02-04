Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

La NFL busca un Super Bowl sin controversias políticas en el show de Bad Bunny

La participación del puertorriqueño es de las más esperadas del año / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:00 - 04 febrero 2026
Esperan que el cantante emita su apoyo a los migrantes como lo hizo en los Grammys

A pocos días del Super Bowl LX, la NFL ha expresado su confianza en que el espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, será un evento de unidad y no una plataforma para mensajes políticos divisivos. Esta postura llega tras el reciente y sonado discurso del artista en los premios Grammy 2026.

Durante una rueda de prensa, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, abordó las expectativas en torno a la presentación del puertorriqueño, quien acaba de ganar el Grammy al "Álbum del Año". Goodell buscó disipar las inquietudes surgidas después de que Bad Bunny utilizara su discurso de aceptación para criticar las políticas migratorias de Estados Unidos.

La NFL espera que el show de medio tiempo no vaya ser polémico / Redes Sociales

Goodell respalda la elección del artista puertorriqueño

El comisionado defendió firmemente la decisión de elegir a Bad Bunny, destacando su impacto global y su capacidad para conectar con audiencias diversas. "Es uno de los grandes artistas del mundo", afirmó Goodell, señalando que su reciente galardón en los Grammy valida su selección para el evento televisivo más importante de Estados Unidos.

Según Goodell, la elección del intérprete de "DTMF" fue una decisión estratégica, pensada para atraer a un público amplio a través de su innegable talento y creatividad.

Las declaraciones del comisionado surgen como respuesta a la preocupación de que el show pueda seguir la línea de presentaciones anteriores con tintes políticos, como la de Kendrick Lamar. En su discurso en los Grammy, Bad Bunny lanzó un contundente mensaje con el lema "fuera ICE", abogando por la humanidad y el amor frente al odio. A pesar de esto, Goodell se mostró convencido de que el espectáculo no será "divisivo".

Se espera que Bad Bunny mencione el apoyo a los migrantes como lo hizo en los Grammys / Especial

El comisionado cree que el artista comprende la magnitud de la plataforma del Super Bowl y la usará para unir a la gente a través de la música y el entretenimiento.

Reacciones divididas ante la participación de Bad Bunny

Desde que se anunció su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, la noticia ha generado un debate con opiniones encontradas. Por un lado, muchos celebran su presencia como un hito para la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente en el contexto político actual.

Por otro lado, un sector más conservador de los aficionados al futbol americano ha manifestado su descontento, cuestionando la elección de un artista puertorriqueño para un evento considerado un pilar de la cultura estadounidense. A finales del año pasado, incluso se organizó una petición para reemplazar a Bad Bunny por el cantante de country George Strait, argumentando que un artista "más masculino y tradicional" sería más apropiado.

No obstante, la NFL se ha mantenido firme en su decisión, confiando en que Benito Martínez Ocasio es la figura ideal para encender el escenario del Levi's Stadium el próximo domingo 8 de febrero.

El show de medio tiempo será el próximo domingo 8 de febrero / Especial
