VIDEO: Camión de la Guardia Nacional atropella y mata a motociclista en Ecatepec

Un trágico accidente ocurrió al mediodía del pasado martes en Ecatepec, Estado de México. Un camión de la Guardia Nacional invadió el carril confinado del Mexibús y arrolló a una motocicleta que se encontraba esperando el cambio del semáforo, dejando un saldo fatal: César Aristeo murió en el lugar y Mariana, su acompañante, resultó gravemente herida.

El incidente ocurrió sobre avenida José López Portillo, a la altura de la estación San Carlos de la Línea 2 del Mexibús, en la colonia Guadalupe Victoria. La unidad oficial, con número económico 303477, circulaba con rumbo a Coacalco y violó la luz roja del semáforo, según los reportes preliminares.

Una cámara captó el momento exacto del impacto: el camión avanza por el carril exclusivo y embiste sin freno alguno a la motocicleta en la que viajaban César y Mariana.

César y Mariana se esperaron hasta el cambio de semáforo para poder cruzar la avenida / Especial

¿Quién era César Aristeo?

Durante los funerales realizados en su domicilio, en la misma colonia donde fue atropellado, familiares y amigos despidieron entre lágrimas y exigencias de justicia al hombre de 44 años, conocido cariñosamente como “El Gandalla”.

“Pero no le hacía honor a su apodo”, dicen sus conocidos. “Era una persona cariñosa, leal y trabajador incansable por sus hijas.”

El sonido de su canción favorita, "Cuarto para las Dos" de Liran’ Roll, acompañó el último adiós: “Vamos a caminar, al brillo de la luna, te llevaré a un lugar, que está allá junto al mar… ♫”

Después, mariachis escoltaron el féretro hacia la carroza funeraria que lo trasladará hasta Oaxaca, donde será sepultado como alguna vez él mismo lo pidió.

La camioneta de la Guardia Nacional se pasó el alto y se metió al carril confinado del Metrobús / Especial

Iban por una pieza... y no volvieron

César, mecánico de profesión, iba como copiloto. Mariana le había pedido ayuda porque la moto fallaba, y juntos salieron en busca de una refacción para repararla. En el camino, fueron embestidos por la Guardia Nacional.

“Que se haga justicia para los dos, que no se quede impune todo esto… Gracias por todo, carnal”, se escucha entre quienes hoy lloran su partida.

Los cuerpos fueron atendidos de inmediato pero César falleció y Mariana está grave en el hospital / Especial

Autoridades ya investigan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya inició una carpeta de investigación. Se realizaron peritajes y el levantamiento del cuerpo en el sitio del accidente. La Guardia Nacional no ha emitido posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

CHECA EL VIDEO (IMÁGENES SENSIBLES)