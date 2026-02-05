VIDEO: Camión de la Guardia Nacional atropella y mata a motociclista en Ecatepec
Un trágico accidente ocurrió al mediodía del pasado martes en Ecatepec, Estado de México. Un camión de la Guardia Nacional invadió el carril confinado del Mexibús y arrolló a una motocicleta que se encontraba esperando el cambio del semáforo, dejando un saldo fatal: César Aristeo murió en el lugar y Mariana, su acompañante, resultó gravemente herida.
El incidente ocurrió sobre avenida José López Portillo, a la altura de la estación San Carlos de la Línea 2 del Mexibús, en la colonia Guadalupe Victoria. La unidad oficial, con número económico 303477, circulaba con rumbo a Coacalco y violó la luz roja del semáforo, según los reportes preliminares.
Una cámara captó el momento exacto del impacto: el camión avanza por el carril exclusivo y embiste sin freno alguno a la motocicleta en la que viajaban César y Mariana.
¿Quién era César Aristeo?
Durante los funerales realizados en su domicilio, en la misma colonia donde fue atropellado, familiares y amigos despidieron entre lágrimas y exigencias de justicia al hombre de 44 años, conocido cariñosamente como “El Gandalla”.
“Pero no le hacía honor a su apodo”, dicen sus conocidos. “Era una persona cariñosa, leal y trabajador incansable por sus hijas.”
El sonido de su canción favorita, "Cuarto para las Dos" de Liran’ Roll, acompañó el último adiós: “Vamos a caminar, al brillo de la luna, te llevaré a un lugar, que está allá junto al mar… ♫”
Después, mariachis escoltaron el féretro hacia la carroza funeraria que lo trasladará hasta Oaxaca, donde será sepultado como alguna vez él mismo lo pidió.
Iban por una pieza... y no volvieron
César, mecánico de profesión, iba como copiloto. Mariana le había pedido ayuda porque la moto fallaba, y juntos salieron en busca de una refacción para repararla. En el camino, fueron embestidos por la Guardia Nacional.
“Que se haga justicia para los dos, que no se quede impune todo esto… Gracias por todo, carnal”, se escucha entre quienes hoy lloran su partida.
Autoridades ya investigan
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya inició una carpeta de investigación. Se realizaron peritajes y el levantamiento del cuerpo en el sitio del accidente. La Guardia Nacional no ha emitido posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.
CHECA EL VIDEO (IMÁGENES SENSIBLES)
Asi fue como un camión de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) invadió el carril del Mexibus y atropelló a una pareja de bikers en la Av. López Portillo, en #EdoMéx— Sergio Fuentes (@CHECO_FUENTES_) February 4, 2026
El hombre falleció lastimosamente y Mariana Ivette Franco Sanchez está grave.#GuardiaNacional #accidentemoto pic.twitter.com/UTbtSqHPEG
Te puede interesar