Guardia Nacional advierte sobre ofertas de empleo falsas que llegan por WhatsApp

La Guardia Nacional emitió una alerta preventiva ante el aumento de fraudes cometidos mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de WhatsApp, una modalidad que ha afectado a personas en búsqueda de trabajo en distintas regiones del país.

De acuerdo con la autoridad, los delincuentes aprovechan la facilidad de contacto que ofrece la aplicación de mensajería para enviar mensajes no solicitados, en los que ofrecen supuestas vacantes con salarios atractivos, horarios flexibles y contratación inmediata, con el objetivo de generar confianza en las víctimas.

Autoridades advirtieron que los delincuentes utilizan supuestas vacantes laborales para obtener datos personales y bancarios de las víctimas./ Pixabay

En muchos casos, los mensajes aparentan provenir de empresas formales o reclutadores profesionales. Sin embargo, una vez que la persona responde, los estafadores solicitan información personal, documentos oficiales o datos bancarios, o bien piden realizar algún tipo de pago bajo el argumento de trámites, cursos o gastos administrativos.

¿Cómo operan las falsas ofertas de empleo?

La Guardia Nacional explicó que este tipo de fraude suele iniciar con un mensaje breve enviado desde números desconocidos. Posteriormente, los supuestos reclutadores buscan mantener la conversación exclusivamente por WhatsApp, evitando entrevistas presenciales o procesos formales de contratación.

En algunos casos, los delincuentes envían enlaces o archivos que pueden servir para robar información personal o instalar software malicioso en los dispositivos de las víctimas. También se ha detectado que utilizan nombres, logotipos o referencias a empresas reales para aparentar legitimidad.

La Guardia Nacional alertó sobre fraudes cometidos mediante falsas ofertas de empleo que circulan a través de mensajes de WhatsApp./ Defensa

Las autoridades advirtieron que ninguna empresa seria solicita pagos para contratar personal, ni pide datos sensibles sin un proceso formal y verificable. Por ello, cualquier solicitud de dinero o información confidencial debe considerarse una señal de alerta.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

Ante este panorama, la Guardia Nacional exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de las ofertas de empleo, consultar directamente los sitios oficiales de las empresas y desconfiar de mensajes que prometan beneficios excesivos o urgencia para responder.

Las falsas ofertas de empleo suelen prometer sueldos atractivos y contratación inmediata, una de las principales señales de alerta./ Pixabay

También recomendó no compartir datos personales, bancarios o documentos oficiales a través de aplicaciones de mensajería, no abrir enlaces sospechosos y activar medidas de seguridad adicionales, como la verificación en dos pasos en cuentas digitales.

Finalmente, la corporación pidió reportar cualquier intento de fraude ante las instancias correspondientes, como la Policía Cibernética, y recordó que la prevención y la desconfianza ante comunicaciones no solicitadas son clave para evitar ser víctima de este tipo de delitos.