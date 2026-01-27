Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Guardia Nacional advierte sobre ofertas de empleo falsas que llegan por WhatsApp

Los esquemas fraudulentos que circulan por WhatsApp suelen iniciar con un mensaje que aparenta ser legítimo. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:47 - 26 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Según la advertencia, los mensajes aprovechan la búsqueda activa de trabajo de muchas personas para captar su atención

La Guardia Nacional emitió una alerta preventiva ante el aumento de fraudes cometidos mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de WhatsApp, una modalidad que ha afectado a personas en búsqueda de trabajo en distintas regiones del país.

De acuerdo con la autoridad, los delincuentes aprovechan la facilidad de contacto que ofrece la aplicación de mensajería para enviar mensajes no solicitados, en los que ofrecen supuestas vacantes con salarios atractivos, horarios flexibles y contratación inmediata, con el objetivo de generar confianza en las víctimas.

Autoridades advirtieron que los delincuentes utilizan supuestas vacantes laborales para obtener datos personales y bancarios de las víctimas./ Pixabay

En muchos casos, los mensajes aparentan provenir de empresas formales o reclutadores profesionales. Sin embargo, una vez que la persona responde, los estafadores solicitan información personal, documentos oficiales o datos bancarios, o bien piden realizar algún tipo de pago bajo el argumento de trámites, cursos o gastos administrativos.

¿Cómo operan las falsas ofertas de empleo?

La Guardia Nacional explicó que este tipo de fraude suele iniciar con un mensaje breve enviado desde números desconocidos. Posteriormente, los supuestos reclutadores buscan mantener la conversación exclusivamente por WhatsApp, evitando entrevistas presenciales o procesos formales de contratación.

En algunos casos, los delincuentes envían enlaces o archivos que pueden servir para robar información personal o instalar software malicioso en los dispositivos de las víctimas. También se ha detectado que utilizan nombres, logotipos o referencias a empresas reales para aparentar legitimidad.

La Guardia Nacional alertó sobre fraudes cometidos mediante falsas ofertas de empleo que circulan a través de mensajes de WhatsApp./ Defensa

Las autoridades advirtieron que ninguna empresa seria solicita pagos para contratar personal, ni pide datos sensibles sin un proceso formal y verificable. Por ello, cualquier solicitud de dinero o información confidencial debe considerarse una señal de alerta.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

Ante este panorama, la Guardia Nacional exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de las ofertas de empleo, consultar directamente los sitios oficiales de las empresas y desconfiar de mensajes que prometan beneficios excesivos o urgencia para responder.

Las falsas ofertas de empleo suelen prometer sueldos atractivos y contratación inmediata, una de las principales señales de alerta./ Pixabay

También recomendó no compartir datos personales, bancarios o documentos oficiales a través de aplicaciones de mensajería, no abrir enlaces sospechosos y activar medidas de seguridad adicionales, como la verificación en dos pasos en cuentas digitales.

Finalmente, la corporación pidió reportar cualquier intento de fraude ante las instancias correspondientes, como la Policía Cibernética, y recordó que la prevención y la desconfianza ante comunicaciones no solicitadas son clave para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

La Guardia Nacional recomendó verificar la autenticidad de las vacantes y no compartir información sensible por aplicaciones de mensajería./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026