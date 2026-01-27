Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Disney despidió a Hulk? La verdad sobre Mark Ruffalo y su "salida" de Marvel

Mark Ruffalo durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. | AP / MARVEL STUDIOS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:03 - 26 enero 2026
En redes sociales se difundieron versiones que aseguran que Mark Ruffalo fue despedido de Marvel tras un discurso polémico en los Globos de Oro 2026

Tras su participación en los Globos de Oro 2026, Mark Ruffalo—conocido por interpretar a Hulk / Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)— volvió a ser centro de atención cuando en redes sociales comenzaron a circular rumores de que había sido despedido por Marvel Studios y Disney. 

Durante los últimos días surgieron rumores sobre el despido de Mark Ruffalo de Disney. / AP

Sin embargo, estas versiones no tienen respaldo oficial y carecen de fuentes confiables que las confirmen.

¿Qué se dijo sobre el despido de Mark de Ruffalo?

Las publicaciones virales afirmaban que, tras un enérgico discurso en el que Ruffalo criticó a Donald Trump y abordó temas sociales en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, Disney y Marvel habrían decidido cancelar su relación con el actor.

Ruffalo asistió a los Golden Globes 2026. / AP

Esta versión se propagó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Facebook, donde se mezclaron videos, capturas de pantalla fuera de contexto y comentarios sin fuentes oficiales que parecían indicar que Marvel había prescindido de Ruffalo como Hulk.

El actor portó unos botones con la frase “BE GOOD” durante la ceremonia de los Golden Globes 2026. / AP

¿Existe una confirmación oficial de Marvel o Disney?

No. Hasta el momento ni Disney ni Marvel Studios han emitido un comunicado oficial que confirme el despido de Mark Ruffalo, ni medios confiables de entretenimiento han reportado una ruptura laboral entre el actor y la productora.

Mark Ruffalo interpreta a Hulk en el UCM. / Marvel

Expertos en verificación de hechos señalan que no hay evidencia verificada que apoye la idea de que Ruffalo fue despedido tras su discurso en los Globos de Oro 2026. Las historias que circulan en redes se basan principalmente en especulaciones, malentendidos y narrativas exageradas.

