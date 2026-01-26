¡Y que viva el rocanroool! El Tri celebrará 57 años con concierto histórico en CDMX

Si creías que ya habías visto todo de El Tri, te equivocaste. La banda más legendaria del rocanrol mexicano, liderada por el maestro Alex Lora, regresa a la CDMX para celebrar más de cinco décadas de trayectoria con un concierto monumental el próximo 25 de julio en el Palacio de los Deportes.

Sus 57 años se celebrarán con una descarga de éxitos / FB: @ElTRiOficial

Luego de reventar el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil personas y de presentar un show sinfónico en el Auditorio Nacional junto a la orquesta Esperanza Azteca, El Tri pisa de nuevo el "Domo de Cobre" con su gira Adicto al Rocanrol, un homenaje a la historia viva del rock nacional. ¡Y que viva el rocanrol! "¡Y lo que falta todavía!", dijo Alex Lora al anunciar este nuevo show, que promete ser una fiesta llena de energía, guitarras encendidas y ese contacto directo con la banda que ha mantenido durante más de 57 años.

El pasado 15 de febrero de 2025, El Tri cerró con broche de oro la gira Y Todo Por El Rocanrol con un concierto de cuatro horas y media que dejó claro por qué son pilares del género en México. Pero eso no fue todo: también ofrecieron dos presentaciones sinfónicas épicas en el Auditorio Nacional, demostrando que la esencia rebelde del rocanrol también puede sonar con violines y chelos sin perder la potencia.

De Avándaro al Palacio

Con más de 30 millones de discos vendidos, cinco nominaciones al Premio GRAMMY®, y una historia que se remonta al Festival de Avándaro en 1971, El Tri no solo ha hecho música: ha escrito capítulos completos de la historia del país con sus letras y su actitud. Ahora, Alex Lora y compañía quieren reafirmar esa conexión con su público, tocando esos himnos generacionales que siguen vivos, como si fueran nuevos.