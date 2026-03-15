¡Lo que todos estamos esperando! Los Lucha Brothers regresarán muy pronto

Al inicio de Rey de Reyes 2026. Penta y Rey Fénix salieron a hablar con el público de Puebla, donde no solo el Zero Miedo declaró que defenderá su Campeonato IC en México, sino que junto a su hermano, dejaron claro que los Lucha Brothers están muy cerca de regresar.

Los fanáticos llevan esperando un reencuentro desde hace 2 años. En Guerra de Titanes estuvimos a nada de verlo, pero la lesión de Penta lo impidió. ¿Será que los veremos juntos en WWE o AAA?

Penta y Fénix están a nada de regresar

Antes de finalizar el segmento, Penta llamó a su hermano, donde le recuerda sobre el sueño que tuvieron de niños: Pertenecer a la WWE y compartir el mismo ring era su sueño, pero no se pudo debido a la lesión de Zero Miedo. Aunque recordando que Rey Mysterio pudo tomar su lugar.

¿Recuerdas que supuestamente el pasado diciembre, por primera vez en la historia, el sueño que tuvimos de niños de pertenecer a la WWE se iba a cumplir? Pero desgraciadamente tuve una lesión en mi hombro y no se pudo.

Pero un miembro del Salón de la Fama tomó mi lugar y lo hizo de una manera espectacular: Rey Mysterio.

Ambos hermanos finalizaron diciendo que a la gente presente en Rey de Reyes les encantaría ver a los Lucha Brothers juntos, para hacer su sueño de niño hecho realidad.

Lucha Brothers festejan con los campeonatos en Pareja de Impact | TWITTER @IMPACTWRESTLING

Los Lucha Brothers regresarán muy pronto 😱 #AAAReyDeReyes pic.twitter.com/Og1BRa8Ufk — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 15, 2026

¿WrestleMania 42 o AAA?

El reencuentro entre hermanos podría tener lugar muy pronto en tierras mexicanas, en un show de AAA, o podríamos ver un combate entre ambos en el escenario más grande de todos. Ambos luchadores han subido imágenes a sus redes sociales de un posible enfrentamiento entre ellos en la Vitrina de los Inmortales.

Historia de Instagram de Penta | Ig: penta_zero_miedo

De momento, sigue sin haber un anuncio de una lucha entre ellos o haciendo equipo. La pregunta es: ¿Dónde los veremos primero?