Futbol

Afición del Lens lanza insultos contra México en el debut de Saint-Maximin

La afición de Lens defendió a Maximin | X @RCLens
Rafael Trujillo 20:03 - 04 febrero 2026
Un grupo de seguidores del Lens habría lanzado comentarios en contra de México

Una controversia tras otra. Un día después de haber lanzado insultos en una publicación del América, los aficionados de Lens habrían dado nuevamente que hablar tras el juego ante Troyes, partido que marcó el debut de Allan Saint-Maximin con el cuadro francés.

La polémica con respeto a la reciente y sorpresiva salida de Allan Saint-Maximin del América sigue viva, especialmente luego de que el delantero se uniera rápidamente al conjunto galo.

Saint-Maximin ante Santos Laguna l IMAGO7

Las ofensas de América

Tras darse a conocer que Maximin firmó contrato con Lens, los seguidores de las Águilas se lanzaron contra el francés, publicando comentarios ofensivos ante el delantero incluso hubo algunos que fueron considerados racistas. El nivel de molestia de la afición azulcrema llegó a tal punto que el club desactivó sus comentarios.

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí. Los aficionados y seguidores del francés devolvieron 'el favor' con ofensas tanto contra el club como contra los aficionados.

Allan Saint-Maximin ha dejado de ser águila | Imago7

Nueva Polémica

Ahora, habría una nueva polémica en torneo a la situación. Poco después del debut de Saint-Maximin con su nuevo club en un partido de la Copa de Francia contra el Troyes, que el Lens ganó por 4-2. Se compartió un video que muestra a un grupo de aficionados en un estadio, aparentemente antes o después del encuentro, realizando cánticos ofensivos.

En las imágenes, se observa a los hinchas gesticulando de manera similar a como se hace en los estadios antes de un despeje de portería, mientras gritan en francés "Mexicain nique ta mère". Esta frase se traduce de forma directa y vulgar como "mexicano, chin.. tu ma...".

Aunque el video ha generado un amplio debate y necesita más contexto para esclarecer completamente los hechos, las imágenes y la vestimenta de los aficionados parecen coincidir con las del día del partido en el estadio del Troyes. La afición del Lens, que ha recibido con entusiasmo a Saint-Maximin, parece haber tomado partido por su futbolista, aunque de una manera que ha provocado una nueva y lamentable controversia.

Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
