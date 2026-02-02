Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lens FC, nuevo equipo de Maximin, desactiva comentarios en la presentación del jugador

Allan Saint-Maximin en uno de sus pocos partidos con América | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:18 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador del América fue tachado de mercenario por una gran cantidad de aficionados azulcremas

La aventura de Allan Saint-Maximin en el América terminó, pero la carrera futbolística del francés aún tiene mucho que dar. Ahora, el exjugador del Newcastle United fue presentado como nuevo fichaje del Lens FC de la Ligue 1, lo que ocasionó un sinfín de críticas por parte de la afición azulcrema.

La molestia de los aficionados de las Águilas superó fronteras y llegó hasta la publicación en X de la presentación de Maximin con su nuevo equipo. La mayoría de mensajes fueron tachando de poco profesional al galo, quien solamente estuvo unos meses en México tras la gran expectativa que generó su fichaje.

Los insultos y las críticas fueron tal que, el equipo francés decidió limitar los comentarios de la publicación de la presentación de Maximin, además de bloquear algunas cuentas. Usuarios mostraron en sus cuentas personales de X como ya no pueden ver las publicaciones del equipo de La Sangre y Oro.

¿Cómo fue el paso de Allan Saint-Maximin en América?

Pese a que llegó con bombo y platillo, la estadía de Allan Saint-Maximin en el Nido fue -por decir lo menos- mediocre. Debutó contra Atlas y generó una expectativa brutal, ya que después de entrar de cambio, marcó un golazo para la victoria de las Águilas sobre los Rojinegros en el Estadio Jalisco. 

Uno de los usuarios bloqueados por el Lens | Captura de pantalla

Maximin volvió a marcar a la jornada siguiente, pero ahora ante Pachuca. En Coapa ya se hablaba francés gracias a Allan, pero poco a poco se fue rezagando y terminó por ser un jugador más en el esquema de André Jardine, razón por la que su titularidad también se perdió.

No solo fue el mal momento lo que atacó a Saint-Maximin, pues lesiones y situaciones extra cancha no lo dejaron trabajar al 100 por ciento en los entrenamientos. Después de poco más de cinco meses, el francés abandonó el Nido y salió por la puerta de atrás, después de que se esperó que fuera un nuevo ídolo.

Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7

Su nuevo equipo, la gran sorpresa en Francia

Allan Saint-Maximin no llegó a un equipo cualquiera, sino al actual sublíder de la Ligue 1; solamente detrás del Paris Saint-Germain por dos puntos. El conjunto de Alta Francia ha sido una de las gratas revelaciones del campeonato galo, con otro viejo conocido de la Liga MX como estandarte.

Florian Thauvin regresó a Francia con el Lens, después de una resurrección con el Udinese. Su paso por su tierra natal ha sido impoluta, pues gracias a sus asistencias y, en algunas ocasiones goles, puso a soñar al equipo de La Sangre y Oro.

André Jardine y Allan Saint-Maximin | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions