Lens FC, nuevo equipo de Maximin, desactiva comentarios en la presentación del jugador

La aventura de Allan Saint-Maximin en el América terminó, pero la carrera futbolística del francés aún tiene mucho que dar. Ahora, el exjugador del Newcastle United fue presentado como nuevo fichaje del Lens FC de la Ligue 1, lo que ocasionó un sinfín de críticas por parte de la afición azulcrema.

La molestia de los aficionados de las Águilas superó fronteras y llegó hasta la publicación en X de la presentación de Maximin con su nuevo equipo. La mayoría de mensajes fueron tachando de poco profesional al galo, quien solamente estuvo unos meses en México tras la gran expectativa que generó su fichaje.

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

Los insultos y las críticas fueron tal que, el equipo francés decidió limitar los comentarios de la publicación de la presentación de Maximin, además de bloquear algunas cuentas. Usuarios mostraron en sus cuentas personales de X como ya no pueden ver las publicaciones del equipo de La Sangre y Oro.

¿Cómo fue el paso de Allan Saint-Maximin en América?

Pese a que llegó con bombo y platillo, la estadía de Allan Saint-Maximin en el Nido fue -por decir lo menos- mediocre. Debutó contra Atlas y generó una expectativa brutal, ya que después de entrar de cambio, marcó un golazo para la victoria de las Águilas sobre los Rojinegros en el Estadio Jalisco.

Uno de los usuarios bloqueados por el Lens | Captura de pantalla

Maximin volvió a marcar a la jornada siguiente, pero ahora ante Pachuca. En Coapa ya se hablaba francés gracias a Allan, pero poco a poco se fue rezagando y terminó por ser un jugador más en el esquema de André Jardine, razón por la que su titularidad también se perdió.

No solo fue el mal momento lo que atacó a Saint-Maximin, pues lesiones y situaciones extra cancha no lo dejaron trabajar al 100 por ciento en los entrenamientos. Después de poco más de cinco meses, el francés abandonó el Nido y salió por la puerta de atrás, después de que se esperó que fuera un nuevo ídolo.

Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7

Su nuevo equipo, la gran sorpresa en Francia

Allan Saint-Maximin no llegó a un equipo cualquiera, sino al actual sublíder de la Ligue 1; solamente detrás del Paris Saint-Germain por dos puntos. El conjunto de Alta Francia ha sido una de las gratas revelaciones del campeonato galo, con otro viejo conocido de la Liga MX como estandarte.

Florian Thauvin regresó a Francia con el Lens, después de una resurrección con el Udinese. Su paso por su tierra natal ha sido impoluta, pues gracias a sus asistencias y, en algunas ocasiones goles, puso a soñar al equipo de La Sangre y Oro.