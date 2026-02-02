¡Bip, bip! Lens se burla del América en la presentación de Allan Saint-Maximin

En un movimiento relámpago que ha encendido las redes sociales, el Racing Club de Lens oficializó el fichaje del atacante francés Allan Saint-Maximin. Sin embargo, lo que debió ser un anuncio protocolario se transformó en una mofa viral hacia el Club América, equipo que apenas 48 horas antes había confirmado la salida del jugador.

Saint-Maximin, nuevo jugador del Lens | X: @RCLens

FICHAJE RELÁMPAGO

La escuadra de la Ligue 1 recurrió a la nostalgia y al sarcasmo para presentar a su nuevo refuerzo, utilizando la estética de los Looney Tunes. Bajo el lema "Bip, Bip", el video posiciona a Saint-Maximin como el Correcaminos, haciendo referencia a su velocidad en el campo, aunque hay quienes piensan que también están sugiriendo que su paso por México fue apenas un suspiro antes de escapar a toda velocidad hacia Europa.

El video de presentación no escatimó en referencias. Con un fondo de desierto, cactus y los icónicos círculos concéntricos de la caricatura, el Lens destacó la principal virtud del francés: su zancada. El clip cierra con el jugador portando la indumentaria del club galo y la frase: "Une arrivée à toute vitesse..." (Una llegada a toda velocidad).

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

Para cerrar con broche de oro la ironía, el club francés utilizó el icónico remate de la serie: "¡Eso es todo, amigos!", lo que fue interpretado por muchos como el punto final a una etapa gris del futbolista en Coapa.

AFICIÓN DE AMÉRICA MOLESTA

La respuesta de la afición azulcrema no se hizo esperar. Tras un paso por la Liga MX que muchos calificaron como "sin pena ni gloria", los seguidores de las Águilas abarrotaron las secciones de comentarios del Lens para expresar su descontento.

La mayoría de los mensajes señalan que la "velocidad" mostrada en el video no se vio reflejada en el América. El jugador ha sido blanco de críticas por su falta de compromiso y bajo aporte estadístico durante su breve estancia en México.

Allan Saint-Maximin | IMAGO7

Lo que inició como una estrategia de marketing creativa ha escalado a una guerra de declaraciones digital entre la hinchada mexicana y el club francés.