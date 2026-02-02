Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Reportan desaparición de la estatua de Tin Tan colocada en CDMX

La estatua de Tin Tan desapareció de la noche a la mañana/X:@raulgtzoficial-tintan.com.mx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:43 - 02 febrero 2026
La pieza dedicada al actor y cómico mexicano mide casi 2 metros y pesa más de 120 kilos

En redes sociales comenzó a hacerse viral una denuncia por el presunto robo de la estatua de Germán Valdés “Tin Tan”, ubicada en la Zona Rosa de la Ciudad de México. La pieza, con un peso superior a los 120 kilos, llamó la atención debido a que su desaparición no fue reportada por autoridades ni captada por cámaras de seguridad.

Denuncian presunto robo de la estatua de Tin Tan

Fue el periodista Raúl Gutiérrez quien, a través de su cuenta de X, alertó sobre la presunta sustracción de la estatua del legendario cómico y actor mexicano, fallecido en 1973, pero cuyo legado sigue vigente gracias a las decenas de películas que protagonizó.

¡HURTAN, ROBAN o SUSTRAEN! Una estatua de casi 2 metros del comediante Tin Tan fue retirada del corazón de la Zona Rosa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de @AlessandraRdlv (Alessandra Rojo de la Vega). La pieza pesaba más de 120 kilos y, al parecer, nadie vio nada. ¡Hágame usted el favor!”, publicó el periodista, acompañado de dos fotografías que muestran el lugar con y sin la estatua.
La estatua ya no está en la calle de Génova, de la Zona Rosa/X: @raulgtzoficial

La estatua ya había sido vandalizada

Desde hace tiempo se había denunciado que la estatua de Tin Tan, ubicada sobre la calle Génova, había sido vandalizada con grafitis, además de ser utilizada por vendedores ambulantes para colocar mercancía. Estas acciones provocaron su deterioro, luego de más de 20 años colocada en ese punto de la capital.

¿Robo o retiro para restauración?

Aunque la alcaldía Cuauhtémoc no ha emitido información oficial, ha trascendido que habría sido el Gobierno de la Ciudad de México quien retiró la estatua para restaurarla.

Sin embargo, al no haberse informado previamente, vecinos y personas que transitan a diario por la zona reportaron su desaparición como un robo, situación que habría resultado sorprendente, considerando el tamaño, peso y material de bronce de la obra.

Al parecer, la estatua habría sido para ser restaurada por el Gobierno de CDMX/X: @mariiongr

¿Quién fue Tin Tan?

Germán Valdés, conocido artísticamente como Tin Tan (1915–1973), fue un actor, cantante y comediante mexicano, considerado una de las figuras más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano.

Popularizó la estética del “pachuco” —trajes zoot suit, sombreros con pluma y lenguaje spanglish o caló—, representando la cultura fronteriza de Ciudad Juárez, donde creció. Protagonizó más de 100 películas, entre las que destacan:

  • El rey del barrio (considerada su obra maestra)

  • Calabacitas tiernas

  • La marca del Zorrillo

  • El revoltoso

Tin Tan fue parte de la época de oro del cine mexicano/Cultura Colectiva

Un pionero del doblaje y una familia legendaria

Tin Tan también fue pionero del doblaje en español, prestando su voz a personajes emblemáticos como Baloo en El libro de la selva y Thomas O'Malley en Los Aristogatos, de Disney. Además, fue hermano de otros grandes comediantes mexicanos: Manuel “El Loco” Valdés y Ramón Valdés, recordado por su papel de “Don Ramón” en El Chavo del Ocho.

