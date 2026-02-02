Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Caos en la Autopista del Sol: bloqueo impide regreso a CDMX

La Autopista del Sol está cerrada y no se puede volver a la CDMX/X: @Vicente_Galvez
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:56 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Miles de personas han quedado varadas por manifestación desde las 8:00 AM de transportistas y pobladores

Tomarse unos días en la playa para aprovechar el puente vacacional por el Día de la Constitución Mexicana se convirtió en un caos para miles de capitalinos. Este lunes 2 de febrero, la Autopista del Sol, con dirección a la Ciudad de México, fue bloqueada por transportistas y pobladores de Tierra Colorada, Guerrero, acumulando varias horas con tránsito totalmente detenido.

Bloqueo en la Autopista del Sol desde temprano

Desde las 8:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 321 de la Autopista Cuernavaca–Acapulco, manifestantes tomaron la carretera, impidiendo el paso vehicular.

Los inconformes exigen una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar una solución a la presencia de Policías Comunitarios en la región, a quienes acusan de portar armas largas y de estar presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, hechos que —aseguran— ya han provocado la muerte de varias personas.

La manifestación comenzó desde las 8:00 AM de este lunes/X: @Vicente_Galvez

Capufe confirma cierre total en ambos sentidos

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada (fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE).

Por seguridad de las personas usuarias se cierra desde los siguientes puntos:

  • Dirección Cuernavaca, desde la Plaza de Cobro La Venta

  • Dirección Acapulco, desde la Plaza de Cobro Palo Blanco

Los manifestantes exigen que el gobierno federal acabe con las autodefensas/X: @Vicente_Galvez

No se moverán hasta hablar con el Gobierno federal

Pese al despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía de Guerrero, así como al arribo de autoridades estatales para intentar establecer un diálogo, los manifestantes reiteraron que no se retirarán del lugar hasta recibir una respuesta del Gobierno federal.

Turistas quedan varados tras el puente vacacional

Por esta situación, familias, automovilistas y turistas que pasaron el fin de semana en Acapulco, aprovechando el puente vacacional del 30 de enero al 2 de febrero, quedaron varados y sin opciones para regresar a la Ciudad de México.

El mismo problema enfrentaron quienes intentaban volver en autobuses turísticos, ya que las empresas de transporte en las terminales camioneras de Acapulco informaron que los viajes fueron cancelados debido a que no hay paso en la Autopista del Sol.

“Ahora ya no tenemos un lugar donde quedarnos, pues vamos a esperar qué solución nos dé la terminal de autobuses; sobre todo, confiamos en que se levante la protesta”, expresó un afectado a medios locales.
La manifestación ha afectado a miles de turistas que buscaban volver a la CDMX/X: @DiarioCAMBIO22

Bloqueo sigue activo y sin hora para concluir

Hasta el momento, el bloqueo continúa, acumulando más de seis horas desde su inicio y sin una hora definida para su liberación. Autoridades recomiendan a las personas afectadas mantener la calma, ya que el regreso a la Ciudad de México podría tardar varias horas más o incluso no ser posible este mismo día.

“¿No es un delito federal impedir el libre tránsito? ¿Qué se está haciendo para liberar la Autopista del Sol? Están afectando a miles de personas”, escribió una usuaria en redes sociales.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions