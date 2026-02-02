Caos en la Autopista del Sol: bloqueo impide regreso a CDMX

Tomarse unos días en la playa para aprovechar el puente vacacional por el Día de la Constitución Mexicana se convirtió en un caos para miles de capitalinos. Este lunes 2 de febrero, la Autopista del Sol, con dirección a la Ciudad de México, fue bloqueada por transportistas y pobladores de Tierra Colorada, Guerrero, acumulando varias horas con tránsito totalmente detenido.

Bloqueo en la Autopista del Sol desde temprano

Desde las 8:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 321 de la Autopista Cuernavaca–Acapulco, manifestantes tomaron la carretera, impidiendo el paso vehicular.



Los inconformes exigen una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar una solución a la presencia de Policías Comunitarios en la región, a quienes acusan de portar armas largas y de estar presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, hechos que —aseguran— ya han provocado la muerte de varias personas.

La manifestación comenzó desde las 8:00 AM de este lunes/X: @Vicente_Galvez

Capufe confirma cierre total en ambos sentidos

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321. Cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada (fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE).

Por seguridad de las personas usuarias se cierra desde los siguientes puntos: Dirección Cuernavaca, desde la Plaza de Cobro La Venta

Dirección Acapulco, desde la Plaza de Cobro Palo Blanco

Los manifestantes exigen que el gobierno federal acabe con las autodefensas/X: @Vicente_Galvez

No se moverán hasta hablar con el Gobierno federal

Pese al despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía de Guerrero, así como al arribo de autoridades estatales para intentar establecer un diálogo, los manifestantes reiteraron que no se retirarán del lugar hasta recibir una respuesta del Gobierno federal.

Turistas quedan varados tras el puente vacacional

Por esta situación, familias, automovilistas y turistas que pasaron el fin de semana en Acapulco, aprovechando el puente vacacional del 30 de enero al 2 de febrero, quedaron varados y sin opciones para regresar a la Ciudad de México.



El mismo problema enfrentaron quienes intentaban volver en autobuses turísticos, ya que las empresas de transporte en las terminales camioneras de Acapulco informaron que los viajes fueron cancelados debido a que no hay paso en la Autopista del Sol.

“Ahora ya no tenemos un lugar donde quedarnos, pues vamos a esperar qué solución nos dé la terminal de autobuses; sobre todo, confiamos en que se levante la protesta”, expresó un afectado a medios locales.

La manifestación ha afectado a miles de turistas que buscaban volver a la CDMX/X: @DiarioCAMBIO22

Bloqueo sigue activo y sin hora para concluir

Hasta el momento, el bloqueo continúa, acumulando más de seis horas desde su inicio y sin una hora definida para su liberación. Autoridades recomiendan a las personas afectadas mantener la calma, ya que el regreso a la Ciudad de México podría tardar varias horas más o incluso no ser posible este mismo día.



“¿No es un delito federal impedir el libre tránsito? ¿Qué se está haciendo para liberar la Autopista del Sol? Están afectando a miles de personas”, escribió una usuaria en redes sociales.