Futbol

Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso

Fidalgo asegura que volverá a México para jugar con el Tri | MEXSPORT
Marcos Olvera García 13:01 - 02 febrero 2026
El legendario chileno del América aseguró que el Maguito hizo una promesa de volverlo a ver en nuestro país

Este fin de semana, después de que America confirmó la salida de Álvaro Fidalgo, el mediocampista español confirmó que pronto volverá a México, para vestir la playera de la Selección Mexicana de Futbol.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo?

De acuerdo con un tweet de Carlos Reinoso, leyenda del cuadro azulcrema, el ahora jugador del Betis le confirmó que vendría a México, pero para ser jugador de la Selección que dirige Javier Aguirre.

Fidalgo con la gente después de obtener el Tri ante Rayados | IMAGO7

"Ayer Álvaro me llamó para despedirse, un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo, me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa que te vaya muy bien mijo", comentó Reinoso.

La publicación de Reinoso vino a respuesta de un tweet en el que recuerda como Fidalgo le pidió al histórico jugador del América poder usar el número 8 en el equipo de Coapa.

El mediocampista cuenta con Reinoso le cedió el número 8, aunque le pidió que para usar ese dorsal tenía que ser campeón.

¿Fidalgo es elegible para jugar en el Tri?

Pese a que su salida de América y su eventual regreso a Europa se dio antes de cualquier llamado oficial a la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo sí es elegible para jugar con nuestro país tras cumplir cinco años de residencia este lunes.

Será hasta este martes cuando el mediocampista surgido de la cantera del Real Madrid regrese a su país de origen para comenzar su nueva aventura con el Betis.

Fidalgo en partido del América l IMAGO7

Los números de Fidalgo con América

Con América, Fidalgo disputó un total de 227 partidos, en esos encuentros, el español anotó 22 goles, dio 30 asistencias y se proclamó como tricampeón en la Liga MX.

En reemplazo de Álvaro Fidalgo, Raphael Veiga llegará al América, el jugador brasileño llega procedente del Palmeiras.

Fidalgo y el Bicampeonato ante Cruz Azul | MEXSPORT
