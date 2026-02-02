¿Cuándo y dónde ver el Bolonia vs Milan de la J23 de Serie A?

El Bolonia se mide al AC Milan en la Jornada 23 de la Serie A en el Estadio Renato Dall’Ara. En esta ocasión se enfrentan dos conjuntos con objetivos distintos pero motivaciones claras: uno en busca de consolidar su buen momento y el otro por ratificar su candidatura a puestos de privilegio en la clasificación.

Bolonia llega al partido en la novena posición de la tabla con 30 puntos, mostrando una mezcla de rendimiento sólido en ataque, pero cierta irregularidad en los últimos encuentros que ha complicado su ritmo competitivo. El equipo ha tenido dificultades para encadenar victorias, y en casa ha mostrado un nivel competitivo aunque sin traducirlo en resultados consistentes.

Jugador del Bolonia l AP

Por su parte, el Milan aterriza en Bolonia como uno de los protagonistas de la temporada. Los rossoneri ocupan el segundo lugar de la clasificación con 47 puntos, producto de una campaña destacada en la que han sufrido apenas una derrota y han mostrado una defensa sólida, lo que les permite mantenerse en la lucha por el título junto a los líderes de la Serie A.

¿Qué esperar del juego?

Tácticamente, los dirigidos por Vincenzo Italiano suelen apostar por un esquema ofensivo equilibrado, con jugadores creativos en la zona de ataque que pueden marcar la diferencia, mientras que el Milan de Massimiliano Allegri ha consolidado un bloque compacto y difícil de batir, con transición rápida y orden defensivo que le ha permitido mantener una de las mejores rachas de imbatibilidad en la liga.

Bologna sigue apostando por un 4-2-3-1 que busca controlar el balón y sorprender en el último tercio, apoyándose en figuras ofensivas como Riccardo Orsolini, pieza clave en su esquema. Los Rossoneros suele emplear un 3-5-2 sólido que prioriza la solidez defensiva y transiciones rápidas, basando gran parte de su juego en la calidad y experiencia de sus mediocampistas.

Milan en partido l AP

Historial de enfrentamientos

El historial reciente entre ambos equipos añade un ingrediente extra al duelo. En el enfrentamiento de la primera vuelta, Milan se impuso por 1-0 en San Siro, aunque a lo largo de los años la rivalidad ha ofrecido resultados variados con victorias repartidas entre los clubes.

Las estadísticas de forma llegan inclinadas hacia los visitantes. Milan ha estado invicto en la mayoría de sus últimos compromisos de liga, con varias victorias destacadas que han reforzado su confianza como candidato al título, mientras que Bolonia ha sufrido altibajos recientes, con escasas victorias y algunas derrotas que han frenado su impulso.

Milan en partido de la Romal l AP

El enfrentamiento promete emociones fuertes, contrastes tácticos y, sobre todo, un espectáculo que reafirma la intensidad y nivel de la liga italiana en esta fase crucial del campeonato. Las claves del encuentro también pasan por la forma física y disponibilidad de los planteles y lo podrás vivir este 3 de febreo, Día de Nuestra Señora de Suyapa.

Fecha 3 de febrero

Hora: 13:45

Estadio: Renato Dall’Ara

Transmisión: ESPN y Disney+