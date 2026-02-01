¿Joao Pedro a Cruz Azul? La Máquina analiza la llegada del delantero, pero la edad es obstáculo

Cruz Azul se encuentra bajo el segundo torneo a cargo de Nicolás Larcamón, algo que no ha dejado contenta a la mayoría de la afición, pues no están del todo contentos con el manejo que el argentino le ha dado al equipo cementero.

En cuanto a los refuerzos, Agustín Palavecino llegó para complementar a su dupla José Paradela; sin embargo, tan solo unas semanas después no se pudo concretar la llegada de Miguel Borja, por lo que La Máquina aún sigue en la búsqueda de su nuevo delantero, fijándose en Joao Pedro, uno de los tres campeones de goleo en Liga MX para el Apertura 2025.

Joao Pedro sí es uno de los objetivos de Cruz Azul | Imago7

¿Qué se sabe de la llegada de Joao Pedro?

Es una realidad que el actual delantero de Atlético San Luis interesa a Cruz Azul; sin embargo, hay varios detalles que destacan para que esta transacción no se pueda dar. Con información de Cesar Caballero de ESPN, La Máquina le ofrece al brasileño naturalizado italiano el triple de su sueldo actual, además de agregar bonos que vayan directamente relacionados con su rendimiento en goles.

Recientemente, fue el mismo delantero quien declaró que no tenía intenciones de salir del cuadro potosino ya que se sentía muy cómodo en la ciudad, además de estar identificado con los colores, la afición, sus compañeros y más, por lo que pudo comenzar el Clausura 2026 con los potosinos.

Joao Pedro festejando un gol anotado al América | Imago7

Con base en estos detalles, la decisión dependería exclusivamente del mismo Joao y así, en dado caso de arribar al equipo celeste, convertirse en otro de los tantos jugadores de exportación por parte de San Luis, aunque a este posible fichaje se le suma un detalle más.

¿Un jugador viejo?

Los principales detalles en torno a la posible llegada de Joao Pedro a Cruz Azul se basan en un tema de contrato y comodidad del mismo ariete italiano; sin embargo, RÉCORD pudo saber que, aunque al equipo realmente le gustaría contar con sus servicios, no encuentran una relación lógica en el tema de su edad y el precio que tendrían que pagar por él.

Joao Pedro y Luis Romo enfrentándose | Imago7

La contratación de Pedro sigue en consulta, ya que, aunque lo consideran un jugador muy bueno, por el costo de su llegada también lo consideran un futbolista "muy maduro"; el brasileño de nacimiento por el momento tiene 33 años.