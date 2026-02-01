Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis

Faitelson habla sobre la salida de Maximin | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 00:32 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El periodista de TUDN señala que el fichaje de Allan Saint-Maximin fue una "oportunidad de mercado" para las Águilas

En una nueva edición de sus polémicas opiniones en redes sociales, David Faitelson ha generado una ola de reacciones al analizar el presente de dos de las contrataciones más mediáticas del fútbol mexicano: Allan Saint-Maximin y Giorgos Giakoumakis. Aunque el periodista aceptó que ambos han quedado a deber, su discurso dejó clara una postura: exculpar al América y castigar a Cruz Azul.

Allan Saint-Maximin se va de América | IMAGO7

Para Faitelson, el pobre desempeño del extremo francés en el Nido de Coapa no debe juzgarse con la misma severidad. Su argumento principal reside en el costo de la operación, calificando el fichaje de Saint-Maximin como una simple "oportunidad de mercado" bajo el pretexto de que el jugador "llegó gratis". Con esto, el comunicador minimiza la responsabilidad deportiva del club azulcrema, sugiriendo que, al no haber una inversión de traspaso, el fracaso es más digerible.

DIFERENCIAS DE COSTOS

Por el contrario, el tono cambió drásticamente al referirse al delantero de La Máquina. Para Faitelson, el rendimiento de Giakoumakis es imperdonable debido a que le costó "un ojo de la cara" a la institución celeste.

Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul | IMAGO7

Al enfatizar que Saint-Maximin no tuvo costo de transferencia, Faitelson omite mencionar el alto salario que suele percibir un jugador de su jerarquía, intentando vender la narrativa de una gestión "inteligente" a pesar de los nulos resultados.

El periodista enfoca toda la presión sobre Cruz Azul, utilizando el factor económico como un mazo para golpear la planificación deportiva de la directiva cementera.

MAXIMIN MÁS CARO QUE GIAKOUMAKIS

Pese a la aseveración de Faitelson, la realidad es muy diferente a lo que dice. Fuentes de RÉCORD pudieron confirmar que Allan Saint-Maximin no solo no llegó gratis al Club América, sino que el francés tuvo un costo de fichaje por lo menos dos millones por encima de lo que Cruz Azul pagó en su momento con Giorgos Giakoumakis.

CRITICAS CONTRA FAITELSON

A pesar de que ambos llegaron para ser referentes, el juicio de Faitelson parece estar condicionado por el color de la camiseta, otorgando un "colchón" al América que le niega rotundamente a los de la Noria.

Esta postura ha desatado críticas entre los aficionados, quienes acusan al periodista de intentar el fracaso de Maximin con América, mientras aprovecha cualquier oportunidad para señalar los tropiezos de Cruz Azul, incluso cuando ambos jugadores atraviesan una crisis similar de rendimiento.

David Faitelson, periodista de TUDN | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?