Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis

En una nueva edición de sus polémicas opiniones en redes sociales, David Faitelson ha generado una ola de reacciones al analizar el presente de dos de las contrataciones más mediáticas del fútbol mexicano: Allan Saint-Maximin y Giorgos Giakoumakis. Aunque el periodista aceptó que ambos han quedado a deber, su discurso dejó clara una postura: exculpar al América y castigar a Cruz Azul.

Allan Saint-Maximin se va de América | IMAGO7

Para Faitelson, el pobre desempeño del extremo francés en el Nido de Coapa no debe juzgarse con la misma severidad. Su argumento principal reside en el costo de la operación, calificando el fichaje de Saint-Maximin como una simple "oportunidad de mercado" bajo el pretexto de que el jugador "llegó gratis". Con esto, el comunicador minimiza la responsabilidad deportiva del club azulcrema, sugiriendo que, al no haber una inversión de traspaso, el fracaso es más digerible.

Los dos fracasaron, pero…

Maximin llegó gratis…

Era una oportunidad de mercado para el América…

Giakoumakis le costó un “ojo de la cara” a Cruz Azul… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 1, 2026

DIFERENCIAS DE COSTOS

Por el contrario, el tono cambió drásticamente al referirse al delantero de La Máquina. Para Faitelson, el rendimiento de Giakoumakis es imperdonable debido a que le costó "un ojo de la cara" a la institución celeste.

Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul | IMAGO7

Al enfatizar que Saint-Maximin no tuvo costo de transferencia, Faitelson omite mencionar el alto salario que suele percibir un jugador de su jerarquía, intentando vender la narrativa de una gestión "inteligente" a pesar de los nulos resultados.

El periodista enfoca toda la presión sobre Cruz Azul, utilizando el factor económico como un mazo para golpear la planificación deportiva de la directiva cementera.

MAXIMIN MÁS CARO QUE GIAKOUMAKIS

Pese a la aseveración de Faitelson, la realidad es muy diferente a lo que dice. Fuentes de RÉCORD pudieron confirmar que Allan Saint-Maximin no solo no llegó gratis al Club América, sino que el francés tuvo un costo de fichaje por lo menos dos millones por encima de lo que Cruz Azul pagó en su momento con Giorgos Giakoumakis.

David,



Maximin fue al menos 2 millones de dólares más caro que Giakoumakis, que costó 10 MDD.



Y de sueldo también era mayor el del francés que el del griego. https://t.co/z77eH9EkDC — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) February 1, 2026

CRITICAS CONTRA FAITELSON

A pesar de que ambos llegaron para ser referentes, el juicio de Faitelson parece estar condicionado por el color de la camiseta, otorgando un "colchón" al América que le niega rotundamente a los de la Noria.

Esta postura ha desatado críticas entre los aficionados, quienes acusan al periodista de intentar el fracaso de Maximin con América, mientras aprovecha cualquier oportunidad para señalar los tropiezos de Cruz Azul, incluso cuando ambos jugadores atraviesan una crisis similar de rendimiento.

David Faitelson, periodista de TUDN | IMAGO7