"Fidalgo está en su etapa final en el América": Jardine se sincera tras victoria ante Necaxa

André Jardine reconoció que la etapa de Álvaro Fidalgo en el CF América se encuentra en su recta final. Luego del duelo de Jornada 4 ante Necaxa, el director técnico azulcrema confirmó que el mediocampista español cuenta con ofertas formales sobre la mesa y que su futuro se definirá en cuestión de días. Asimismo, el estratega de las Águilas dijo que es una decisión personal y ligada a los objetivos de vida del jugador, más allá de lo estrictamente deportivo.

Jardine en juego ante Xolos l IMAGO7

En el triunfo con marcador de 2-0 ante Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026, Fidalgo no fue convocado, una ausencia que generó sorpresa, pues no tenía alguna lesión. Sin embargo, instantes después se reveló que Álvaro tenía una oferta del futbol de España, específicamente del Real Betis de LaLiga, la cual ya habría aceptado el jugador.

Jardine detalló que la determinación de dejar fuera al español respondió a la necesidad de respetar su proceso de decisión. De igual manera, al tratarse de un referente del equipo y de un jugador que ha marcado una época dentro del club, consideró que lo mejor era darle espacio mientras se define su salida rumbo al futbol europeo. Sin embargo, mencionó que sí sería una baja fuerte para el plantel, tanto en lo futbolístico como en lo personal.

Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7

“Es un tema personal, tiene ofertas en la mesa, ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, más en España, su país de origen. Es un jugador aquí referente, será para siempre recordado por todos, pero hay que respetar. Son decisiones de vida, no simples, por eso lo sacamos del partido. Va a tener que salir en un par de días una decisión y podremos hablar de una forma más concreta. Respetar su espacio, sus sueños y que encontremos la felicidad, tanto él como nosotros”, expresó Jardine al finalizar el encuentro en el Estadio Azulcrema.

ÁLVARO FIDALO ESTUVO EN EL ESTADIO AZULCREMA EN UNA POSIBLE DESPEDIDA DE AMÉRICA

La ausencia del ‘Maguito’ en la convocatoria ante Necaxa no pasó desapercibida, especialmente porque el futbolista sí acudió al estadio, donde presenció el calentamiento de sus compañeros desde el césped, en una escena que fue interpretada como parte de un proceso de despedida anticipada.

Durante su estancia en el inmueble, Fidalgo bajó al terreno de juego sin portar indumentaria oficial del América, convivió con futbolistas que tampoco fueron considerados para el partido y sostuvo charlas con integrantes del cuerpo técnico y del staff, además de firmar algunas playeras, gestos que reforzaron la sensación de cierre de ciclo.

Álvaro Fidalgo con América | MEXSPORT

ÁLVARO FIDALGO Y SU LEGADO EN AMÉRICA TRAS CINCO AÑOS

Desde su llegada en febrero de 2021, Álvaro Fidalgo se consolidó como uno de los pilares del América, no solo por su regularidad en el mediocampo, sino por su liderazgo dentro del vestidor, al portar el gafete de capitán y convertirse en una voz constante dentro del grupo.