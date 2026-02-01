¿Hubo pelea? André Jardine revela la verdad sobre la salida de Maximin del América

La salida de Allan Saint-Maximin del América generó diversas versiones tras hacerse oficial su desvinculación en plena Jornada 4 del Clausura 2026. Sin embargo, André Jardine, director técnico de las Águilas, explicó que la partida del francés se debe a problemas de adaptación a México. De igual manera, negó haber tenido algún tipo de desacuerdo con el extremo y le deseo lo mejor para el futuro.

Allan Saint-Maximin se va de América | IMAGO7

Previo al duelo ante los Rayos de este sábado, la ausencia de Maximin se destacó, pues no tenía algún tipo de lesión. De inmediato, surgieron versiones que tuvo un altercado con André Jardine, situación que habría desencadenado que el jugador pidiera su salida del club. Sin embargo, al finalizar el partido ante Necaxa, Jardine mencionó que esa no fue la razón

JARDINE NIEGA PROBLEMAS CON MAXIMIN

El entrenador brasileño aseguró que Maximin tuvo problemas de adaptación a la cultura entrenador México. Más allá de lo futbolístico, Jardine aceptó que el francés no se pudo acostumbrar al estilo de vida en el país. Ante esto, André lamentó su salida, pero aceptó que es algo que puede pasar cuando se traen a jugadores de renombre de otras partes del mundo.

“Una pena, es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien para la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo. Es un cambio para él de Europa a México, la comida, sus hábitos, la forma de vivir. Dentro del grupo no tuvimos problemas, lamentamos que no pudo adaptarse, cuando el club va por el fichajes de este nivel sabemos que estas cosas pueden pasar. Es un gran jugador y tenemos que tratar de encontrar la forma de reemplazarlo, tenemos una semana para hacerlo y ya estamos en eso”, expresó Jardine.

André Jardine lamenta la salida de Maximin | IMAGO7

El estratega del América enfatizó que no existieron conflictos dentro del vestidor y que la salida del francés respondió únicamente a circunstancias personales relacionadas con su proceso de adaptación, una situación que, de acuerdo con sus palabras, forma parte de los riesgos cuando se incorporan futbolistas procedentes del futbol europeo.

Las declaraciones del técnico contrastaron con la versión difundida por TUDN, donde se señaló que la desvinculación de Saint-Maximin se habría originado tras un enfrentamiento con el cuerpo técnico. De acuerdo con dicha información, el atacante francés sostuvo un conflicto directo con André Jardine, lo que habría provocado su salida anticipada del club, más allá de otros factores externos que rodearon al futbolista durante su estancia en México.

EL RACISMO FUE CLAVE EN SU SALIDA

Ante esto, André desmintió esta versión y también recordó los actos de racismo que hubo a mitad de semana en contra de las hijas del francés, los cuales también influyeron en su salida prematura de Coapa.

Allan Saint-Maximin, este Clausura 26 | IMAGO 7

“No hubo nada. El mismo publicó en sus redes un acto lamentable de racismo con sus hijas que ya se ha repetido. Él es algo que no tolera y nosotros tampoco. Infelizmente pasó, pero nos quedamos para combatir el racismo con todas nuestras fuerzas porque no hay más espacio para esto”, sentenció.