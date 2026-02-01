¡Volvió 'La Bomba'! Henry Martín debuta en el Clausura 2026 con el América

Henry Martín regresó a la actividad oficial con el CF América durante la Jornada 4 del Clausura 2026, luego de perderse las primeras tres fechas del torneo. El delantero mexicano volvió a tener minutos en el duelo frente a Necaxa, en el que ingresó de cambio durante el segundo tiempo, tras superar una lesión muscular que condicionó su disponibilidad en el arranque del certamen.

La ausencia del capitán azulcrema se presentó desde la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando no estuvo disponible para el partido ante Xolos. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo debido a la molestia física, situación que se extendió a las Jornadas 2 y 3, por lo que el atacante permaneció fuera de las convocatorias en el inicio del torneo.

Henry Martín ante Necaxa l IMAGO7

En este juego ante los Rayos, cuando corría el segundo tiempo, la ‘Bomba’ tuvo su regreso. Desde que le comenzaron a dar indicaciones tácticas, el Estadio Ciudad de los Deportes ovacionó de gran manera al mexicano. Y cuando anunciaron su cambio con la salida de Víctor Davila, la gente gritó de manera frenética y coreó su nombre, al mismo tiempo que Jonathan Dos Santos le entregó el gafete de capitán.

HENRY MARTÍN Y SU HISTORIAL DE LESIONES EN 2025

El encuentro ante Necaxa marcó el retorno de Henry Martín a las canchas, luego de varios meses con actividad limitada. Su ingreso en la parte complementaria representó su primera aparición oficial del año con América y el reinicio de su participación tras un periodo prolongado sin continuidad.

Previo a este regreso, el último torneo con acción reducida para el delantero fue el Apertura 2025. En esa competencia, América disputó 19 partidos oficiales y Henry Martín solo tuvo participación en cuatro encuentros, con un acumulado de 117 minutos, sin registros de gol ni asistencia.

Durante 2025, el atacante enfrentó distintos problemas físicos que afectaron su presencia en cancha. En mayo presentó un desgarre en el muslo, mientras que en agosto sufrió una sobrecarga muscular. Un mes después, un esguince de rodilla volvió a dejarlo fuera de circulación, lo que redujo su actividad durante el segundo semestre del año.

Henry Martín y Jona dos Santos l IMAGO7

¿CUÁLES FUERON SUS NÚMEROS EN CL2025?

En el Clausura 2025, América jugó 23 partidos oficiales, equivalentes a 2,070 minutos posibles. Henry Martín participó en 13 encuentros y acumuló 847 minutos, cifra que reflejó una participación intermitente dentro del calendario del equipo.

En ese mismo torneo, el delantero registró cinco aportaciones ofensivas, con dos goles y tres asistencias. América cerró el Clausura 2025 con 38 anotaciones colectivas, por lo que la presencia del atacante se concentró en una parte del total de goles del equipo.

Henry Martín en la J4 l IMAGO7

La reducción de minutos también se reflejó en los torneos internacionales. En la CONCACAF Champions Cup 2025, Henry Martín participó en dos de los cuatro partidos disputados por América y acumuló 165 minutos, sin contribuciones directas de gol. Además, no estuvo disponible para la serie de Semifinales ante Cruz Azul.