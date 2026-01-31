Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?

Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026? | RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco 00:39 - 31 enero 2026
Ambos equipos se enfrentarán en un partido de vida o muerte para ambos en las primeras jornadas del torneo

El América enfrentará a Necaxa en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El encuentro está programado para el 31 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos que buscan mejorar su posición en la tabla del torneo mexicano.

Brian Rodríguez | IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos?

En la actual clasificación de la Liga MX, ambos equipos se encuentran en posiciones comprometidas. Necaxa ocupa el puesto 14 con tres puntos tras haber disputado tres partidos, con un balance de tres goles a favor y cuatro en contra. Por su parte, el Club América se sitúa en una posición aún más delicada, en el lugar 15 con solo dos puntos en los mismos tres encuentros disputados, sin haber anotado goles y habiendo recibido dos. Este partido representa una oportunidad crucial para ambos conjuntos de escalar posiciones y alejarse de la zona baja de la tabla.

En el Clausura 2026 de la Liga MX, el Club América comenzó su temporada enfrentando a Tijuana en la Jornada 1, luego recibió a Atlético San Luis en la Jornada 2 y cerró sus primeros tres partidos contra Pachuca como visitante, tres duelos que marcaron un inicio exigente para las Águilas en su búsqueda de protagonismo. Por su parte, Necaxa arrancó el torneo con un triunfo importante de visita ante Santos Laguna, siguió con un duelo en casa frente a Monterrey en la Jornada 2 y completó sus primeros compromisos recibiendo a Atlas, encuentros clave para establecer ritmo y aspiraciones en una temporada competitiva de la Liga MX.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance es bastante equilibrado. El duelo más reciente terminó en empate 1:1 (27-07-2025) en casa de Necaxa. Anteriormente, Necaxa logró imponerse por 3:2 en su visita al América (15-02-2025). Los otros tres encuentros incluyen otro empate 1:1 (22-09-2024), un empate sin goles (28-01-2024) y una victoria del América por 3:2 (24-08-2023). Este historial reciente muestra una ligera ventaja para Necaxa, que no ha perdido contra el América en sus últimos cuatro enfrentamientos, lo que podría darles confianza de cara al próximo duelo.

Alexis Peña | IMAGO7

Alan Cervantes se ha consolidado como una pieza fundamental en el mediocampo del Club América. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego ha sido vital para el equipo, aunque el conjunto americanista ha tenido dificultades para convertir las oportunidades en goles, como lo demuestra su sequía goleadora en los últimos partidos de liga. Por parte de Necaxa, Danny Leyva se ha destacado como el jugador más influyente. El joven mediocampista ha mostrado una gran madurez táctica y ha contribuido significativamente tanto en labores defensivas como en la creación de juego. Su rendimiento será clave para las aspiraciones de Necaxa de conseguir un resultado positivo en el Estadio Banorte.

¿Cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?

  • Fecha: sábado 31 de enero

  • Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

  • Horario: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

Luis Ángel Malagón | IMAGO7
