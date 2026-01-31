¡Cerca de Coapa! El informe de Palmeiras que acerca a Raphael Veiga al América

El regalo prometido está por llegar. Pese a que diversas fuentes anunciaron el principio de acuerdo entre el América y Palmeiras por Raphael Veiga, como ESPN Brasil, el propio club brasileño dio un guiño del futuro del mediocampista en un reciente comunicado, el cual todo indica que será en la Liga MX.

El Verdao anunció a los jugadores que tendrán disponible para su próximo encuentro ante Botafogo en el Campeonato Paulista, en el cual se hizo mención al mediocampista de 30 años. Sin embargo, el equipo de Sao Paulo comentó que el futbolista estuvo en el centro de entrenamiento, pero no participó debido a una cesión con un nuevo club.

"Raphael Veiga estuvo en la Academia de Futbol, ​​pero no participó en los entrenamientos, ya que recibió el alta para ultimar los detalles de su cesión a otro club", comentó el equipo brasileño.

Raphael Veiga con Palmeiras | MEXSPORT

¿Qué falta para la llegada de Veiga al América?

Fuentes cercanas a la operación indicaron que el jugador de 30 años llegará a Coapa con un préstamo con opción a compra, con un cargo de 1.5 millones de dólares. El América tendrá hasta el 16 de diciembre para ejercer la adquisición definitiva, valuada en seis millones de dólares.

Además, las Águilas están cerca de liberar la plaza de No Formado en México para la llegada de Veiga, pues todo parece indicar que Rodrigo Aguirre partirá a Tigres. Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, Búfalo estará en la órbita de los de la U de Nuevo León.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Los número de Raphael Veiga

En la presente temporada, Raphael Veiga ha tenido una participación limitada, disputando solo 122 minutos en tres partidos, sin registrar goles ni asistencias. El miércoles pasado, fue convocado por el técnico Abel Ferreira para el partido contra el Atlético-MG, pero no llegó a jugar. El pasado jueves, el mediocampista entrenó con normalidad junto a sus compañeros en la Academia de Futebol.

Con 109 goles, el dorsal '23' es el máximo artillero del Palmeiras en el siglo XXI, superando a figuras como Dudu, que suma 88. Además, Veiga se encuentra entre los diez jugadores con más títulos en la historia del club, con 10 trofeos, igualando a leyendas como Luan, Zé Rafael, Rony y el exmediocampista Dudu (Olegário Tolói de Oliveira).