Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
La Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de esquina y por el momento han lanzado el primer sencillo, para el álbum musical que presentará la FIFA para esta justa veraniega, con la presencia mexicana de Carín León que junto a Nelly Roll han lanzado el tema ‘Lighter’.
A través de redes sociales la FIFA ha presentado un adelanto de 15 segundos con efectos visuales llamativos con el logo del torneo en el centro y en el fondo el sonido que resalta el tema que se saldrá oficialmente el próximo 20 de marzo de manera completa.
Álbum musical por primera vez
Cabe mencionar, que será la primera vez una Copa del Mundo tenga la presentación de un álbum oficial de canciones, los sencillos se irán revelándose con el paso de los días y previo al Mundial 2026 tener la recopilación de los temas con diversos artistas.
“Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso deporte. ¡No te lo pierdas! El primer sencillo se lanza esta semana, el viernes 20 de marzo de 2026”, fue lo que dio a conocer Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026
¿Cuándo saldrá el álbum de estampas?
Pese a que no están completamente decididas las selecciones que participarán en el Mundial 2026 debido a conflictos externos y a que aún no se juega el Repechaje , Panini, la editorial encargada de sacar el álbum cada cuatro años, ya ha revelado detalles extra.
Será el miércoles 1 de abril, día de la Divina providencia, cuando salga la preventa oficial, momento en que los que quieran tener el artículo podrán acceder a comprarlo por adelantado, ya sea con pasta blanda o pasta dura, como sea de su preferencia
Esta fecha se confirma tomando en cuenta que será el 31 de marzo cuando ya se tenga conocimiento de los equipos restantes después de que se juegue la fase de Repesca para conocer oficialmente a las 48 selecciones y con la incertidumbre de la posible ausencia de Irán.
Mientras tanto, sobre el precio oficial confirmado, pero se estima que el álbum podría costar alrededor de 50 pesos en pasta blanda, mientras que la versión de pasta dura podría ubicarse entre 250 y 300 pesos. En cuanto a los sobres, se prevé que su precio ronde entre 18 y 20 pesos, con un contenido aproximado de siete estampas por paquete.