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NFL

Colts no ejercerán opción de quinto año de Anthony Richardson

Anthony Richardson, con Colts | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:31 - 01 mayo 2026
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Después de la extensión de contrato de Daniel Jones, la franquicia de Indiana decidió cambiar de planes

Los Indianapolis Colts decidieron no ejercer la opción de quinto año con el mariscal de campo Anthony Richardson. La decisión no es tema menor en la franquicia de la dueña Carlie Irsay-Gordon, pues recientemente le ofrecieron una extensión de contrato al quarterback Daniel Jones.

Este viernes venció el plazo para la opción del quinto año de los jugadores que fueron seleccionados en el Draft del 2023, por lo que después de la Temporada 2026, Anthony Richardson será agente libre sin restricciones; ejercer la opción le habría dado al mariscal de campo un salario de más de 22 millones de dólares.

Anthony Richardson, con Colts | AP

Los problemas de Richardson 

El mariscal de campo solicitó un intercambio en febrero pasado, lo que le abrió la puerta de negociar con otros equipos; no hay ninguna oferta de momento por él. El contrato de Jones fue clave para la decisión de Anthony Richardson.

Pese a que fue la cuarta selección global del Draft de 2023, Anthony Richardson ha tenido un desempeño mediocre en la NFL. Con tan solo 17 apariciones durante tres temporadas, Richardson completó el 50.6 por ciento de sus pases, con 11 touchdowns y 13 intercepciones.

Anthony Richardson, con Colts | AP

¿Cuál es la mayor problemática con Anthony Richardson?

Pese a que llegó a la NFL con un físico fuera de lo común, la poca experiencia de Anthony Richardson le cobraron factura desde sus primeras titularidades con los Indianapolis Colts. Su carrera universitaria fue muy corta, pues solamente disputó 13 juegos como titular en los Gators de Florida.

Ahora, con la opción del quinto año descartada, Anthony Richardson tiene dos opciones: esperar ser cambiado este año o negociar su contrato con los Potros para la próxima campaña 2027. 

Anthony Richardson, con Colts | AP
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