Futbol

‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América

Pablo Aguilar campeón con América | IMAGO7
Aldo Martínez 10:10 - 30 enero 2026
El defensor paraguayo confesó haber estado sedado cuando le notificaron del interés de las Águilas

Uno de los defensas más consolidados en la época del 2016 en Liga MX fue Pablo Aguilar, zaguero con buen juego aéreo y con un estilo muy vertical. Desde su llegada a Xolos y hasta su campeonato en 2012, fue pretendido por grandes equipos, sellando su salida en 2016 con destino a las Águilas del América, cerrando este trato de una manera ‘peculiar’.

Pablo Aguilar en Apertura 2014 | IMAGO7

‘Estaba prácticamente sedado’

Durante una entrevista con Yosgart Gutiérrez, el paraguayo reveló cómo se dio su llegada al nido de Coapa, confesando que recibió la noticia desde su cama de hospital, aún sin estar en sus cinco sentidos debido a un medicamento.

“Estaba recién operado, ya llevaba un año y medio en Tijuana. Salí de una operación, estaba sedado prácticamente, entonces llegó Jorge Alberto y me dice: te vamos a extrañar, si te quieres ir, América te va a comprar”, reveló Aguilar.
Pablo Aguilar en conferencia de prensa | MEXSPORT

El ex jugador de Xolos, América y Cruz Azul, no dudo en llegar al cuadro de Coapa, el cual estaba siendo dirigido por un viejo amigo y el técnico que lo hizo campeón en Xolos, Antonio ‘Turco’ Mohamed. 

“Operado prácticamente, América me había dado esa oportunidad y bueno como técnico estaba el Turco”, concluyó el futbolista campeón de Liga MX con Tijuana, América y Cruz Azul.
Pablo Aguilar es expulsado por marcar un tanto con la mano | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Pablo Aguilar en América?

'Pablito' Aguilar y su emblemático dorsal ‘12’ llegaron al nido en el mercado de invierno, uniéndose a la plantilla de lleno para arrancar el Clausura 2014. Fue solo un torneo después cuando en diciembre del mismo año, Aguilar y el América levantaron el título de liga, en la recordada final contra Tigres, la cual terminó con las Águilas campeonas del Apertura 2014 y donde el propio Aguilar aportó con un gol.

En los casi cuatro años que defendió el amarillo y azul, Pablito Aguilar en su palmarés se llevó uN campeonato de liga y un campeonato de la CONCACAF, este último al derrotar al Montreal Impact en la edición 2014/15.

Pablo Aguilar y Moisés Velasco festejan un gol | MEXSPORT
