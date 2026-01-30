Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes

João Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis
Marcos Olvera García 08:35 - 30 enero 2026
De acuerdo a información de Fox Sports y de ESPN, el delantero brasileño permanecerá en San Luis, por lo menos, un año más

João Pedro, delantero brasileño del Atlético San Luis, despertó el interés de varios clubes de la Liga MX en este mercado invernal, por lo que el equipo potosino, decidió blindar a su atacante.

De acuerdo con información de ESPN y de Fox Sports, Atlético de San Luis estaría firmando una extensión de contrato con João Pedro, al menos, hasta 2027, vínculo que descarta el supuesto interés de Cruz Azul por el delantero sudamericano.

Joao Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis

El delantero brasileño llegó al futbol mexicano durante la ventana de verano del 2025, esto después de haber concluido su contrato con el Hull City de la Championship en Inglaterra.

João Pedro ha jugado un total de 21 partidos con el equipo potosino, donde ha marcado 15 goles en todas las competencias, suficiente para ser campeón goleador de la Liga MX, logro compartido con Paulinho y con Armando 'La Hormiga' González.

Joao Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis

Interés del extranjero

Más allá de los rumores que ubicaban a João Pedro en un par de equipos de la Liga MX, se destacó en tiempos recientes que había interés de equipos de la Serie A en el atacante brasileño naturalizado italiano.

De acuerdo a información de la Gazzetta dello Sport, el Pisa ofreció pagar €3.5 millones de euros por el pase del delantero naturalizado italiano.

Este fin de semana, en el regreso de la actividad de la Liga MX, Atlético de San Luis se enfrentará a las Chivas en el Alfonso Lastras.

Joao Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis
