La lucha por el campeonato en la Superliga de Grecia ha alcanzado un punto de máxima tensión, convirtiéndose en una emocionante carrera de tres contendientes. A falta de una sola jornada para el final de la temporada 2025-26, PAOK de Jorge Sánchez y AEK Atenas de Orbelín Pineda se encuentran igualados en la cima de la clasificación acariciando el titulo.

Con 25 partidos jugados, los tres gigantes del fútbol griego suman 57 puntos cada uno. El PAOK, equipo del mexicano Jorge Sánchez, se aferra al liderato gracias a su mejor diferencia de goles (+36), superando por un estrecho margen al Olympiacos (+34) y al AEK de Orbelín Pineda (+29). En este formato de liga, el equipo que termine en primer lugar se coronará campeón directamente.

🔙Το... παρελθόν των ισοβαθμιών στην κορυφή της βαθμολογίας.



ℹ️Στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League υπάρχουν πέντε περιπτώσεις που υπήρχε ισοβαθμία την προτελευταία αγωνιστική της σεζόν.



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PAOK CON EL TITULO EN SUS MANOS

El conjunto de Salónica consolidó su posición de privilegio con una contundente victoria por 3-0 sobre el Levadiakos en la penúltima fecha.

El PAOK es el equipo que lleva mano en el campeonato, sin embargo, la victoria por si sola no les vale para consagrarse como campeón. Para asegurar el titulo, el equipo de Jorge Sánchez necesita la victoria en la última jornada y que Olympiacos no gane por tres o más goles.

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC

AEK PERDIÓ LA CIMA Y NECESITA COMBINACIÓN DE RESULTADOS

Por su parte, el AEK Atenas vivió una jornada de infarto al empatar 2-2 en su visita al Atromitos, un resultado que, si bien lo mantiene en la pelea, le impidió tomar la delantera.

El equipo Orbelín Pineda no depende de si mismo para ser campeón y de los tres punteros, es quien tiene el escenario más complicado. La diferencia de goles del AEK respecto a PAOK y Olimpiacos es abismal, por lo que para levamtar el titulo necesita ganar en la última jornada y que los otros dos punteros no ganen, es decir, empaten o pierdan en su respectivo encuentro.

Orbelin Pineda con el AEK de Atenas | INSTAGRAM @:Orbelin7pineda

FINAL DRAMÁTICO