Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Orbelín o Jorge Sánchez? PAOK y AEK se juegan el título en Grecia en la última jornada
La lucha por el campeonato en la Superliga de Grecia ha alcanzado un punto de máxima tensión, convirtiéndose en una emocionante carrera de tres contendientes. A falta de una sola jornada para el final de la temporada 2025-26, PAOK de Jorge Sánchez y AEK Atenas de Orbelín Pineda se encuentran igualados en la cima de la clasificación acariciando el titulo.
Con 25 partidos jugados, los tres gigantes del fútbol griego suman 57 puntos cada uno. El PAOK, equipo del mexicano Jorge Sánchez, se aferra al liderato gracias a su mejor diferencia de goles (+36), superando por un estrecho margen al Olympiacos (+34) y al AEK de Orbelín Pineda (+29). En este formato de liga, el equipo que termine en primer lugar se coronará campeón directamente.
🔙Το... παρελθόν των ισοβαθμιών στην κορυφή της βαθμολογίας.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 16, 2026
ℹ️Στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League υπάρχουν πέντε περιπτώσεις που υπήρχε ισοβαθμία την προτελευταία αγωνιστική της σεζόν.
🌐Αναλυτικά στο https://t.co/h60hGMdqJB #slgr #StoiximanSuperLeague pic.twitter.com/DWIIrNycwb
PAOK CON EL TITULO EN SUS MANOS
El conjunto de Salónica consolidó su posición de privilegio con una contundente victoria por 3-0 sobre el Levadiakos en la penúltima fecha.
El PAOK es el equipo que lleva mano en el campeonato, sin embargo, la victoria por si sola no les vale para consagrarse como campeón. Para asegurar el titulo, el equipo de Jorge Sánchez necesita la victoria en la última jornada y que Olympiacos no gane por tres o más goles.
AEK PERDIÓ LA CIMA Y NECESITA COMBINACIÓN DE RESULTADOS
Por su parte, el AEK Atenas vivió una jornada de infarto al empatar 2-2 en su visita al Atromitos, un resultado que, si bien lo mantiene en la pelea, le impidió tomar la delantera.
El equipo Orbelín Pineda no depende de si mismo para ser campeón y de los tres punteros, es quien tiene el escenario más complicado. La diferencia de goles del AEK respecto a PAOK y Olimpiacos es abismal, por lo que para levamtar el titulo necesita ganar en la última jornada y que los otros dos punteros no ganen, es decir, empaten o pierdan en su respectivo encuentro.
FINAL DRAMÁTICO
La jornada 26, que se jugará con todos los partidos en horario unificado, será decisiva. Con los tres equipos empatados en puntos, el campeón de la Superliga de Grecia 2025-26 se decidirá en los últimos 90 minutos de la temporada, en un cierre donde el más mínimo error podría costar el título y a pesar de que tanto Jorge Sánchez como Orbelín Pineda tienen posibilidades de salir campeones, también está el escenario en el que los dos mexicanos se vayan con las manos vacías.