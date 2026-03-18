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Futbol

¿Adiós a la Copa del Mundo? Thibaut Courtois sale lesionado al medio tiempo en la victoria del Real Madrid

Thibaut Courtois podría perderse una gran cantidad de partidos | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:26 - 17 marzo 2026
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El guardameta belga no pudo terminar el partido ante Manchester City; su lugar fue ocupado por Andriy Lunin

Real Madrid clasificó a los Cuartos de Final de la Champions League dejando en el camino a Manchester City; sin embargo, no todo han sido buenas noticias, pues han perdido a su portero Thibaut Courtois al medio tiempo.

El ex de Chelsea y Atlético de Madrid tuvo que abandonar de manera obligada para ser sustituido por Álvaro Arbeloa, dándole paso a una nueva oportunidad para Andriy Lunin, quien terminó el partido, así que no le anotaron, tomando en cuenta los dos goles anulados para los Citizens.

Vinícius Jr. fue el autor de los goles de la victoria a domicilio | AP

¿Qué pasó con Courtois?

Después de la primera anotación del Real Madrid, anotada por Vinícius Jr. Thibaut Courtois sintió una molestia y prefirió pedir su salida para no agravar el problema y estar de regreso más rápido.

Se contempla que el problema que ha tenido el guardameta belga se ubica en el abductor derecho, impidiéndole el poder seguir dentro del partido a pesar de que faltaba un tiempo considerable para terminar el compromiso. Courtois aún pudo recibir el gol que anotó Erling Haaland al 41' para darle una pequeña esperanza a los locales, quienes terminaron perdiendo ambos partidos.

Thibaut Courtois habló sobre la salida de Xabi Alonso | MEXSPORT
Thibaut Courtois no pudo completar el partido | MEXSPORT

La actuación de su sustituto no desencantó a los aficionados, pues a pesar de que le anotaron dos veces, dichos goles no contaron por un par de fueras de lugar, así que en realidad el ucraniano se ha llevado una portería en cero en un momento muy complicado de la temporada.

¿Qué se perderá Courtois?

La lesión de 'La Jirafa' llega en un momento por demás complicado, pues en el siguiente partido de LaLiga los merengues enfrentarán a Atlético de Madrid en el Derbi de la región, por lo que todo parece indicar que será Lunin quien tome el lugar del titular en un enfrentamiento con Jan Oblak de los colchoneros; sin embargo, este no es el único partido que se perderá el belga.

Calentamiento previo de ambos porteros | AP

Considerando el momento que se vive en la temporada, Thibaut Courtois podría perderse también el encuentro amistoso ante la Selección Mexicana como parte de la Fecha FIFA que viene en el final de marzo, pero todo dependerá de la evolución de su lesión, lo mismo que para los partidos restantes de los merengues en la temporada.

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