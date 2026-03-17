¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City

A la siguiente ronda. Real Madrid avanzó a los Cuartos de Final de la Champions League tras vencer 1-5 al Manchester City en el marcador global, con un triunfo de 1-2 en el duelo de Vuelta. Vini Jr. fue el autor de los goles que sentenciaron la serie en Etihad Stadium.

Aunque el resultado en el juego de Ida fue abultado a favor del Real Madrid, el encuentro en Manchester no fue sencillo, pues el equipo de Pep Guardiola puso resistencia y ganas de emparejar la serie.

Fran García y Ryan Cherki | AP

¿Cómo fue la victoria del Real Madrid sobre Manchester City?

Las esperanzas del Manchester City se fueron abajo cuando Bernardo Silva puso el brazo para bloquear un balón, lo cual fue señalado como penalti y además tarjeta roja en contra del portugués. La decisión arbitral fue polémica y criticada, pero finalmente el VAR ayudó a definir la jugada.

Vini Jr. se reivindicó del juego de Ida, pues ahí también tuvo la oportunidad de convertir el penalti, sin embargo, en aquella ocasión falló. Ahora, en Etihad Stadium pudo festejarlo para agrandar la ventaja de su equipo.

Con la ventaja en el marcador y además numérica por la expulsión de Silva, el Real Madrid tomó una postura más relajada, mientras que Manchester City fue más intenso con las entradas.

El brasileño tuvo un partido redondo al aportar con dos goles | AP

Erling Haaland consiguió el descuento en el marcador global poco antes del descanso, en una jugada accidentada que finalmente pudo concretar para que todavía existiera una pequeña posibilidad.

Real Madrid se prepara para el Bayern Munich

Real Madrid tuvo un par de oportunidades más para hacer gol, por falta de contundencia y posiciones adelantadas el marcador permanecía 1-1, pero sobre el final encontró una jugada más que convirtió en tanto a su favor. Con ello, el conjunto español clasifica a los Cuartos de Final, ronda en la que enfrentarán al Bayern Munich, que venció a Atalanta en su enfrentamiento.

Relajados y con todo a favor, Real Madrid supo aprovechar y echar al equipo dirigido por Pep Guardiola de la Champions League. Ahora, los Merengues chocarán con los Bávaros en un duelo de alto nivel.