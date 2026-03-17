Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City

Vinícius Jr. fue el autor de los goles de la victoria a domicilio | AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 15:57 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto merengue avanza de ronda en Champions League

A la siguiente ronda. Real Madrid avanzó a los Cuartos de Final de la Champions League tras vencer 1-5 al Manchester City en el marcador global, con un triunfo de 1-2 en el duelo de Vuelta. Vini Jr. fue el autor de los goles que sentenciaron la serie en Etihad Stadium.

Aunque el resultado en el juego de Ida fue abultado a favor del Real Madrid, el encuentro en Manchester no fue sencillo, pues el equipo de Pep Guardiola puso resistencia y ganas de emparejar la serie.

Fran García y Ryan Cherki | AP

¿Cómo fue la victoria del Real Madrid sobre Manchester City?

Las esperanzas del Manchester City se fueron abajo cuando Bernardo Silva puso el brazo para bloquear un balón, lo cual fue señalado como penalti y además tarjeta roja en contra del portugués. La decisión arbitral fue polémica y criticada, pero finalmente el VAR ayudó a definir la jugada.

Vini Jr. se reivindicó del juego de Ida, pues ahí también tuvo la oportunidad de convertir el penalti, sin embargo, en aquella ocasión falló. Ahora, en Etihad Stadium pudo festejarlo para agrandar la ventaja de su equipo.

Con la ventaja en el marcador y además numérica por la expulsión de Silva, el Real Madrid tomó una postura más relajada, mientras que Manchester City fue más intenso con las entradas.

El brasileño tuvo un partido redondo al aportar con dos goles | AP

Erling Haaland consiguió el descuento en el marcador global poco antes del descanso, en una jugada accidentada que finalmente pudo concretar para que todavía existiera una pequeña posibilidad.

Real Madrid se prepara para el Bayern Munich

Real Madrid tuvo un par de oportunidades más para hacer gol, por falta de contundencia y posiciones adelantadas el marcador permanecía 1-1, pero sobre el final encontró una jugada más que convirtió en tanto a su favor. Con ello, el conjunto español clasifica a los Cuartos de Final, ronda en la que enfrentarán al Bayern Munich, que venció a Atalanta en su enfrentamiento.

Relajados y con todo a favor, Real Madrid supo aprovechar y echar al equipo dirigido por Pep Guardiola de la Champions League. Ahora, los Merengues chocarán con los Bávaros en un duelo de alto nivel.

Gol de Erling Halland para empatar el juego de Vuelta | AP
Últimos videos
Lo Último
16:27 Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
16:25 VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
16:10 Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
15:57 PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
15:57 ¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
15:50 VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
15:25 Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"
15:22 ¿Hermanos contra hermanos? Así regresa "Juego de Voces" en 2026
15:22 Checo Pérez y Bottas no tienen que demostrarle nada a nadie
15:15 ¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Futbol
17/03/2026
Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Contra
17/03/2026
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
Futbol
17/03/2026
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
Futbol
17/03/2026
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
Futbol
17/03/2026
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
Contra
17/03/2026
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra