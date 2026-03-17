PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League

El París Saint-Germain dio otro golpe de autoridad y concluyó la serie de los Octavos de Final de la Champions League con escandalosa goleada sobre el Chelsea dejando un marcador global de 82 tras imponerse en Stamford Bridge con contundente 3-0 en donde Luis Enrique lució con su esquema implementado sobre la cancha.

Khvicha Kvaratskhelia abriría el marcador en los primeros minutos aprovechando una desatención en la zaga defensiva para definir dentro del área ante la presencia de Robert Sánchez que poco pudo hacer para evitar una mano a mano ante el atacante rival.

Tan solo minutos después aparecería una genialidad de Barcola quien desde linderos del área gran sacaría un zapato con la pierna derecha mandando el esférico al ángulo superior derecho del meta que se hizo más espectacular ante el vuelo del guardameta.

PSG a Cuartos de Final l AP

Al minuto 35 del encuentro Joao Pedro estuvo cerca de descontar; sin embargo, apareció el arquero para evitar lo que representaría el descuento antes de concluir la primera parte. Barcola hizo lo propio y se metía hasta la naríz de Robert Sánchez que terminó tapando como pudo el esférico, en otra cercana del PSG.

Para la segunda parte, el París Saint-Germain no bajaría los brazos y luego de un desborde por la banda izquierda por parte de Khvicha Kvaratskhelia quien terminaría por centrar al filo de la media luna en donde no se produjera el impacto hasta que aparecería Mayulu.

Khvicha Kvaratskhelia l AP

¿Cómo se cerró la goleada?

El francés aprovecharía el balón suelto para que de primera tomará el esférica y sacara un zurdazo mandando un potente tiro con un Sánchez que quedó congelado dentro de propia puerta después del fogonazo inatacajable y con ello el 3-0 se decretaba. Ahora espera rival.

París Saint-Germain vs Chelsea l AP

Así fue la Ida

El Chelsea recibe al PSG en Stamford Bridge en el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, un duelo que dejó intensidad en la Ida en el Parque de los Príncipes. El conjunto londinense no pudo ante el ataque de los parisinos.