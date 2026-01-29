Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juan Manuel Sanabria apunta a la MLS tras rechazar al América

Juan Manuel Sanabria con Atlético de San Luis I IMAGO7
Aldo Martínez 18:46 - 28 enero 2026
El jugador del Atlético de San Luis llegaría al Real Salt Lake para el arranque de la temporada

Una de las principales características de la era de André Jardine con América es el tema de los fichajes, pues aunque al comienzo de su mando en el Apertura 2023 a las Águilas llegaron nombres importantes, a partir del 2024, las cosas no han salido como el brasileño desea, caso de ello el de Juan Manuel Sanabria, quien pese a ser pedido por el técnico, este no se convenció y ahora parece que tiene las horas contadas con el conjunto del Atlético de San Luis.

Sanabria con Atlético de San Luis I IMAGO7

¿Nuevo destino la MLS?

Con información de César Luis Merlo, el mediocampista uruguayo estaría cerca de cerrar su ciclo con el Atlético de San Luis y marchar ni más ni menos que a la MLS, con el equipo del Real Salt Lake, club de la Conferencia Oeste.

Gol de Sanabria al América I IMAGO7

Si las negociaciones llegan a los mejores términos, Sanabria podría unirse al equipo en el arranque de la pretemporada de la MLS, para así arrancar de lleno con sus compañeros el campeonato de futbol de los Estados Unidos.

En caso de que se concrete el anuncio oficial, Sanabria llegaría al equipo de Utah en calidad de compra, gozando de un contrato que lo ‘brindaría’ por cuatro años y medio, es decir, hasta el final de la campaña del 2030 en el nuevo formato de la MLS.

Sanabria en el Clausura 2026 I IMAGO7

MLS en crecimiento

El mediocampista de 25 años llegó al Atlético de San Luis en el Clausura 2021 desde el Atlético de Madrid, esto como parte de la unión entre la franquicia de LaLiga y de la Liga MX. Dos años después de su arribo al balompié mexicano, los potosinos se hicieron de la carta completa de Sanabria.

Sanabria contra el América en el Clausura 2025 I IMAGO7

Desde su llegada a México, el charrúa destaca por su gran control de balón, además de una basta visión de campo y una gran colocación en la ofensiva del equipo, por lo que llamó la atención de varios clubes de la liga, uno de ellos y el más interesado, las Águilas del América.

André Jardine (quien fue su entrenador en su llegada al equipo) pidió en repetidas ocasiones al cuadro de Coapa traer al mediocampista uruguayo. Desafortunadamente para el técnico brasileo, un sin fin de ‘trabas’ y el deseo del futbolista por volver al viejo continente, evitaron que volvieran a reunirse en la CDMX.

