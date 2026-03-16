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Futbol

Liga MX: ¿Qué encuentros se disputarán en la Jornada 12 del Clausura 2026?

Se viene la Jornada 12 del Clausura 2026 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:03 - 15 marzo 2026
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Se viene el Clásico Capitalino y un Rayados vs Guadalajara

Se viene la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, en donde previamente tendrá el juego reprogramado entre León y CD Guadalajara el cual podría poner al Rebaño como líder para el inicio de la décimo segunda fecha.

Por ahora dicha jornada se encuentra con el Cruz Azul como líder en solitario con 26 unidades, Toluca en el segundo puesto con 25 y en el tercer puesto las Chivas 24 puntos. Mientras tanto, Pachuca y Pumas completan el top cinco en la clasificación.

Nico Ibáñez abrió el marcador en el Pumas vs Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ

Jornada 12

La 12 arrancará en Aguascalientes con la visita de Xolos de Tijuana ante Necaxa y Mazatlán recibiendo al Cruz Azul que por su parte empató 2-2 ante Universidad Nacional dejando escapar el triunfo tras una ventaja cómoda. 

Joao Pedro tras anotarle gol a Pachuca I IMAGO7

Atlas recibirá al Querétaro en el Jalisco, Atlético San Luis con Joao Pedro como goleador le hará los honores al León quien se ha quedado sin director técnico tras la salida de Ignacio Ambriz tras la reciente goleada en contra. 

Pachuca en el Hidalgo recibe al Toluca, Santos Laguna que busca salir del último puesto de la competición buscará hacer frente ante su gente al Puebla, este duelo de la parte. FC Juárez regresa a casa para medirse a Tigres. 

América vence a Philadelphia Union | MEXSPORT

¿Cuáles son los juegos de la Jornada?

El Clásico Capitalino escenificará una edición más entre Pumas y América; los Universitarios con la moral de rescatar un punto en casa con sabor a victoria ante La Máquina del Cruz Azul tras verse abajo en el marcador.

Por otra parte, Rayados de Monterrey con Nico Sánchez en el banquillo le hará los honores en casa al Guadalajara, de Gabriel Milito, quienes buscan afianzarse en la cima de la clasificación rumbo a la fiesta grande del Futbol Mexicano. 

Necaxa vs Tijuana 

Mazatlán vs Cruz Azul

Atlas vs Querétaro 

Monterrey vs Guadalajara 

Atlético San Luis vs León

Pumas vs América

Pachuca vs Toluca

Santos Laguna vs Puebla 

FC Juárez vs Tigres 

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