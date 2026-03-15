¡Polémica! Francisco Chacón llama a Katia Itzel García la ‘peor’ árbitro de la Liga MX

Una vez más la polémica se apoderó del arbitraje mexicano, una vez más con la silbante, Katia Itzel García, misma que fue duramente criticada por el ex arbitro, Francisco Chacón, esto por su trabajo en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, específicamente en el duelo entre los Esmeraldas de León y los Xolos de Tijuana.

Katia Itzel García | IMAGO7

¿Qué pasó con Katia Itzel?

La árbitra que recientemente fue tema de conversación por diversas amenazas contra su persona, una vez más estuvo involucrada en una situación delicada, ahora tras recibir una fuerte crítica por parte del ex árbitro, Francisco Chacón, llamándola ‘la peor arbitra de la liga’.

Chacón publicó en redes sociales un análisis del trabajo de Katia Itzel, donde dejó en evidencia un par de errores a la hora de llevar a cabo el juego. Pese a que el ex árbitro dejó en claro que sus críticas no tienen nada que ver con su género, muchos de sus seguidores se le fueron encima por lo sucedido.

Francisco Chacón durante el Cruz Azul vs Chivas | MEXSPORT

La incapacidad de "Juan" la demuestra cada partido, en todos tiene serios problemas de autoridad, conducción de juego, criterio para sancionar faltas, errores de reglamento, sin mencionar que sus compañeros ya no quieren salir con el, pues piensa que el mundo gira en su contra.

Juan (Katia Itzel) es el peor árbitro de la primera división, eso no lo digo yo, lo dicen todos los equipos que les arbitra cada semana”, escribió en sus redes, Francisco Chacón.

Francisco Chacón en el Clásico Regio | MEXSPORT

Polémicas palabras

Esta no es la primera vez que Francisco Chacón critica el trabajo de la silbante, pues ya en momentos anteriores este aseguró que su nivel no era el mejor, sin embargo, la gente aseguró que se trataba de un tema por su género.

Aunado a las críticas de algunos fans, otros comentarios en la publicación de Chacón le hicieron ver que el error no fue puntualmente de Katia Itzel sino del VAR, el cual tiene la decisión en los errores que señaló el ex árbitro de Liga MX contra Katia Itzel.

Katia Itzel García en el duelo León vs Xolos I IMAGO7