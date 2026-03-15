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Empelotados

Álvaro Morales rompe el silencio tras su video viral con Luis Ángel Malagón

Álvaro Morales y Luis Ángel Malagón I X:@AlvaritoMorales / IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:00 - 15 marzo 2026
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El comentarista de ESPN reveló cuales fueron las circunstancias en que dio su encuentro con el portero del América

La presencia de Álvaro Morales en una fiesta donde también estaba el portero del América, Luis Ángel Malagón, generó polémica en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que ambos comparten mesa durante el evento. Las imágenes despertaron debate entre aficionados sobre la cercanía que pueden tener los periodistas deportivos con los futbolistas a los que suelen analizar o criticar públicamente.

Álvaro Morales festejó con Malagón | CAPTURA

El clip comenzó a circular en distintas plataformas digitales, lo que provocó múltiples reacciones entre seguidores del futbol mexicano. Algunos usuarios cuestionaron la relación entre analistas y jugadores, mientras que otros consideraron que se trataba simplemente de una convivencia casual en un contexto social.

Ante la controversia, el propio Morales decidió hablar del tema y aclarar lo ocurrido durante una transmisión en la que también participó el exentrenador y ahora comentarista Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Álvaro Morales | MEXSPORT

Morales aclara el contexto del encuentro

Durante el programa, Morales explicó que su presencia en el evento no fue producto de una relación de amistad directa con el arquero del América. Según detalló, acudió a la reunión porque fue invitado por una persona que ambos tienen en común.

Luis Ángel Malagón en concentración con la Selección Mexicana | Imago7

El analista señaló que se trató de una reunión completamente familiar, lejos del ambiente que algunos usuarios imaginaron tras ver el video viral. De acuerdo con su versión, había niños presentes y el ambiente era tranquilo, muy distinto a una fiesta nocturna o de excesos.

Morales también mencionó que el video fue grabado por un integrante de un grupo norteño que amenizaba el evento, lo que explicaría cómo terminó circulando posteriormente en redes sociales y desatando la discusión entre aficionados.

¿Periodistas y futbolistas pueden ser amigos?

En su explicación, Morales aprovechó para dar su postura sobre el tema que generó debate. El comentarista aseguró que, en su opinión, los periodistas deportivos no deberían tener relaciones cercanas con los jugadores, ya que podría afectar la objetividad al momento de analizarlos públicamente.

Sin embargo, el propio analista cerró su aclaración con un comentario irónico que provocó risas durante el programa. “Está muy mal que los periodistas sean amigos de los jugadores… pero yo no soy periodista”, dijo entre bromas, restando tensión a la polémica que se había generado tras la difusión del video.

Álvaro Morales previo a un programa de ESPN | INSTAGRAM: @AlvaritoMorales
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