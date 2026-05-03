Tigres firma remontada de locura ante Chivas en la Ida de Cuartos de Final

Tigres pegó primero en la serie de cuartos de final tras imponerse 3-1 a Chivas de Guadalajara en el partido de ida disputado en el Estadio Universitario, en un duelo que tuvo emociones de principio a fin.

Chivas sorprende y Tigres responde antes del descanso

El conjunto rojiblanco sorprendió temprano en el encuentro, cuando al minuto 11, Ricardo Marín abrió el marcador con una definición dentro del área, adelantando a Chivas y silenciando momentáneamente el “Volcán”.

Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT

Tigres reaccionó con intensidad y al minuto 30 estuvo cerca del empate. Rodrigo Aguirre conectó un cabezazo peligroso dentro del área, pero el arquero Óscar Whalley respondió con una atajada clave para mantener la ventaja visitante.

Sin embargo, antes del descanso llegó la igualada felina. Al minuto 45, Jesús Angulo apareció en un tiro de esquina para rematar de cabeza y poner el 1-1, resultado con el que se fueron al medio tiempo.

Jésus Angulo celebrando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Tigres impone condiciones y sentencia la remontada

En la segunda parte, Tigres tomó el control del partido. Al 52, Juan Brunetta marcó el 2-1 tras prender de primera un centro preciso de Fernando Gorriarán dentro del área.

'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Apenas tres minutos después, al 55, los felinos ampliaron la ventaja. Diego Sánchez firmó el 3-1 luego de un pase de tres dedos de Gorriarán, definiendo de un toque desde la media luna para sentenciar el marcador.

Con este resultado, Tigres toma ventaja en la eliminatoria y llegará con mayor tranquilidad al partido de vuelta, donde buscará sellar su pase a semifinales.

El duelo definitivo se jugará el próximo sábado, ahora con Chivas como local, obligado a remontar si quiere mantenerse con vida en la liguilla.