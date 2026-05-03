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Futbol

¿Perjudican a Cruz Azul? José Paradela recibe dura entrada en duelo ante Atlas

Emiliano Arias Pacheco 22:25 - 02 mayo 2026
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El jugador de La Máquina cayó con un claro rictus de dolor en el Estadio Jalisco

El partido entre Atlas y Cruz Azul está siendo una verdadera batalla de gladiadores, y no tanto por las ganas de ambos, sino por lo duro de las entradas en la cancha del Estadio Jalisco. 

Una de las jugadas más fuertes de la primera mitad fue la que recibió José Paradela, mediocampista de La Máquina. El argentino cayó al piso tras una dura entrada de Paulo Ramírez, jugador de los Rojinegros.

José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Pese a que el futbolista mexicano jugó la pelota, también se llevó por delante al jugador de Cruz Azul. Los jugadores del equipo celeste reclamaron airadamente a Yonatan Peinado Aguirre, pero el silbante solamente sancionó la falta.

¿Cómo ha sido el primer tiempo entre Atlas y Cruz Azul?

Pese a lo disputado del primer tiempo, La Máquina logró sacar la ventaja en el Estadio Jalisco. El conjunto de Joel Huiqui aprovechó una serie de rebotes al final de los primeros 45 minutos, para anotar el primer gol del encuentro.

Reclamos a Yonatan Peinado Aguirre, en el Atlas vs Cruz Azul | IMAGO7

Carlos Rotondi fue el encargado de abrir el marcador gracias a un extraordinario golpeo, que logró vencer a Camilo Vargas. El arquero colombiano era la gran figura de los Rojinegros, pero poco pudo hacer para sacar ese disparo.

El equipo de Diego Cocca buscará remontar o por lo menos empatar en el complemento, para llegar con vida al juego de Vuelta en el Estadio Azteca. El Atlas buscará romper una racha sin victoria en la Fiesta Grande de la Liga MX.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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