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Futbol

Milito no pierde la fe tras caída de Chivas: “Es posible revertir la serie”

Ricardo Olivares 23:55 - 02 mayo 2026
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El técnico rojiblanco confía en su equipo pese a la derrota ante Tigres y descarta poner excusas

El técnico de Chivas, Gabriel Milito, se mostró sereno pese a la derrota ante Tigres en la ida de los cuartos de final, destacando la confianza que mantiene en su equipo para revertir la serie.

Confianza intacta rumbo a la vuelta

Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar lo que hicimos hoy. Sabemos que debemos hacer un gran desgaste y un partido muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible

Confío en los jugadores y en lo que puede dar el equConfío en los jugadores y en lo que puede dar el equipo
Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT

Milito también dejó en claro que no buscará justificaciones, pese a las circunstancias que rodean al equipo, señalando que desde el inicio del torneo estaban conscientes de los seleccionados en liguilla

Lo sabíamos desde el inicio del torneo, estaba estipulado que esto podía suceder. No estoy aquí para poner excusas

Es una situación que aceptamos desde el principio. Prefiero enfocar las energías en preparar bien el equipo para la revancha
Juan Brunetta, jugador de Tigres | MEXSPORT

Tigres, un reto que motiva al Rebaño

Finalmente, el entrenador subrayó que enfrentar a un rival de jerarquía como Tigres debe servir como motivación adicional para su plantel de cara al duelo de vuelta. 

Ahora tenemos una gran oportunidad de competir contra un rival fuerte en esta serie. Eso debe ser un estímulo. En estas instancias, todos los rivales son complicados

Debemos analizar este partido y, con fe, ilusión y el apoyo de nuestra gente, intentar revertir la situación
Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT
Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT
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