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Futbol

Polémico penal le da el triunfo a Cruz Azul sobre Atlas en la Ida de Cuartos

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:34 - 02 mayo 2026
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Una sujeción dentro del área terminó por definir el partido a favor de los celestes en la Liguilla 2026

Cruz Azul se llevó una valiosa victoria de 2-3 ante Atlas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en un partido que terminó envuelto en la polémica por un penal en los minutos finales.

El encuentro fue intenso de principio a fin, pero todo se definió en una jugada dentro del área que desató reclamos por parte del conjunto rojinegro.

Willer Ditta reclamándole al árbitro | MEXSPORT
Willer Ditta reclamándole al árbitro | MEXSPORT

La jugada que cambió el partido

En la acción decisiva, Rodrigo Adrián Schlegel sujetó del brazo a Willer Ditta cuando el defensor celeste intentaba rematar dentro del área.

La acción fue sancionada como falta, señalando penal a favor de Cruz Azul, lo que provocó la inconformidad de los jugadores de Atlas, quienes consideraban que la jugada no era suficiente para marcar la infracción.

José Paradela, en duelo ante Atlas | IMAGO7

Ebere no perdonó desde los once pasos

Desde el manchón penal, Christian Ebere tomó la responsabilidad y ejecutó de forma impecable, venciendo a Camilo Vargas para marcar el gol que significó el 2-3 definitivo.

El tanto terminó por inclinar la balanza a favor de Cruz Azul, que ahora toma ventaja en la eliminatoria de cara al partido de vuelta.

Con este resultado, Cruz Azul llega con una ligera ventaja al siguiente compromiso, mientras que Atlas deberá remar contracorriente si quiere mantenerse con vida en la Liguilla.

Christian Ebere, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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