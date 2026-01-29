Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
LIGA MX

¿Adiós América? Apunta a dirigir a la Selección de Brasil y dar un salto en su carrera como DT

Paulo Victor apunta a salir de América
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:32 - 28 enero 2026
Paulo Victor, auxiliar técnico de América, apunta a llegar a la Sub-21 de Brasil

El Club América se enfrenta a una sacudida inesperada en su estructura técnica. Mientras el equipo navega a mitad del torneo, todo apunta a que Paulo Victor, pieza fundamental en el esquema de André Jardine, está a un paso de abandonar Coapa.

Paulo Víctor, auxiliar de Jardine en América | IMAGO7

RÉCORD pudo saber que el estratega ha recibido en las últimas semanas el llamado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y le habrían ofrecido tomar las riendas de la Selección de Brasil Sub-21.

ANDRÉ JARDINE DA SU VISTO BUENO

Para Paulo Victor, esta oportunidad representa la culminación de un proceso y el cumplimiento de un sueño profesional: representar a su país desde el banquillo. Según información obtenida por RÉCORD, el auxiliar técnico ya cuenta con el visto bueno de André Jardine. Lejos de poner trabas, el técnico azulcrema entiende que la oferta de la "Canarinha" es una progresión natural y un reconocimiento al trabajo realizado en el fútbol mexicano.

André Jardine con Paulo Víctor

Pau Victor llegaría a la trabajar con la categoría Sub-21 y hacer el proceso para también dirigir a la Sub-23 en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

MOVIMIENTOS EN COAPA

La salida de Victor no es el único movimiento telúrico que ha sacudido las oficinas del club este día. La noticia llega apenas horas después de que se confirmara la partida de Diego Ramírez, quien se desempeñaba como director deportivo de la institución.

De concretarse los últimos detalles, la despedida será inmediata para que el técnico se integre a los trabajos de la CBF.

Aunque la directiva aún no emite un comunicado formal, la baja de Paulo Victor supone un reto táctico para el cuerpo técnico de las Águilas. El auxiliar era considerado el brazo derecho de Jardine en la planificación de partidos y el análisis estratégico, funciones que ahora quedarán vacantes en un momento crítico del certamen.

La CFB ya negocia con América la salida del estratega brasileño y a falta de confirmación oficial, el americanismo se despide de un elemento que fue clave en la obtención de los recientes éxitos deportivos, permitiéndole dar el salto hacia el escenario internacional con el equipo de su país.

