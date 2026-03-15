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Futbol

Hutchinson ‘recrimina’ a la lluvia tras derrota en partido de la Europa League: “Mi crema facial se corrió de mi cara”

Hutchinson l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 16:05 - 15 marzo 2026
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El jugador del Nottingham Forest habló de las condiciones tras caer ante el Midtjylland

Momento insólito se llevó a cabo en la zona mixta con el jugador del Nottingham Forest, Omari Hutchinson, debido a sus comentarios después de la derrota de su equipo ante Midtjylland en la Ida de los Octavos de Final de la Europa League. 

Todo esto debido a las condiciones climáticas en la que se llevó el juego; una lluvia a la que se refirió como ‘desfortunada’ debido a que no se pudo hacer un buen partido y especialmente porque la crema facial se le terminó corriendo en el rostro. 

“Sí, realmente no podía ver bien. Tenía la crema facial escurriéndoseme en la cara. Pero sí, fue muy difícil. Las condiciones no eran las mejores”, fue con lo que apuntó sobre la caída de agua en el estadio City Ground. 

Jugador del Nottingham l CAPTURA

¿También habló de futbol?

Asimismo, ya hablando del tema deportivo el futbolistas aseguró que debido a las condiciones no se pudo realizar el mejor futbol sobre la cancha aunque recalcó que no eran excusas ante el mal resultado en el primer capítulo.

“Las condiciones no fueron las mejores, pero no es una excusa. Tuvimos varias oportunidades en la primera y segunda parte. En los entrenamientos hemos estado trabajando el remate al arco. Hoy no fue el día. Esperamos poder corregirlo el domingo y la próxima semana”, resaltó.

Omari Hutchinson l X:NFFC

Hutchinson sabe lo que representó el juego:  “Cada partido que jugamos es muy importante. Y sí, tenemos plena confianza, estamos entrenando bien. El entrenador nos ha dado mucha confianza. Y también los aficionados, están con nosotros en todo momento, así que solo queremos que salga bien y corregir las cosas.”

Jugador de la Premier League l X:NFFC

Desata comentarios 

La reacción de los aficionados, tras la entrevista recogida por The Sun, en redes sociales no se hicieron esperar y levantaron revuelo por los desagradables comentarios de ellos ante los micrófonos: “se arrepentirá de esa declaración el resto de su carrera."

Uno de los comentarios citados entre los seguidores: “Todos sabemos que necesitamos un comentario de Roy Keane sobre esto”, “Me encantaría conocer la opinión de Roy Keane al respecto”, resaltaron entre las críticas.

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